スターマー内閣の不安定な任命；ダン・ジャービス氏が英国国防相に

ABNA通信によると、英国のキア・スターマー首相は、労働党の指導力危機と政府への圧力の高まりの中、ダン・ジャービス氏を新国防相に任命した。

この任命は、前任の国防相ジョン・ヒーリー氏と軍需相アラン・カーンズ氏の突然の辞任の数時間後に行われた。この辞任は、国防予算と投資計画をめぐる内閣の深刻な分裂を示している。

ジョン・ヒーリー氏は木曜日、スターマー首相に宛てた厳しい内容の辞表を提出し、政府の投資計画は「この危険な時代に国の防衛と安全保障に必要な水準を大幅に下回っている」と宣言した。