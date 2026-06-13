アブドラヒ少将：世界は間もなくイランの勝利のこだまを聞くだろう

ABNA通信特派員の報告によると、パスダール・アリ・アブドラヒ少将は、金曜日の夜、デズフールのサロラーフ・ホセイニヤで開催されたゴラムアリ・ラシード中将とその息子アミン・アッバス・ラシードの殉教1周年記念式典に宛てたメッセージの中で次のように述べている：「比類なき戦略家であり神聖なる防衛の著名な理論家である誇り高きパスダール・ゴラムアリ・ラシード中将、ハタム・アル・アンビヤ中央司令部殉教司令官の不当で栄誉ある殉教の最初の周年を、インマーム・オブ・ジ・エイジ（アッラーが彼の出現を早められるように）の神聖な御前、イスラム革命の偉大な指導者アヤトラ・サイイド・モジタバ・ホセイニ・ハメネイ師（その影が長く続くように）、高貴な家族たち、軍の勇敢でウィラヤトに献身的な指揮官たちと戦士たち、そしてイスラム・イランの高貴で、洞察力に富み、歴史を築き、感謝する国民の皆様に、お悔やみとお祝いを申し上げます。」

このメッセージには次のようにある：「この司令官の殉教は、12日間に及ぶ強制戦争の開始時に起きた残忍なシオニスト政権のテロ犯罪の結果であり、悲痛な損失ではあったが、それは再びイスラム・イランの抑止力と国家的威信を世界に示すことになった。」

アブドラヒ少将はメッセージの中でさらに次のように述べている：「殉教者ラシドは単なる野戦指揮官ではなく、防衛と国家安全保障の分野における一つの学派であった。神聖なる防衛の時代にハタム・アル・アンビヤ中央司令部でファトホル・モビン、ベイトル・モガッダス、カルバラ5のような誇り高き作戦の主要な設計者の一人としての役割を果たした彼は、地政学的な賢明さと深い分析によって、正義対悪の戦いの方程式を変革した。」

このメッセージには次のようにある：「この貴重な殉教者の戦略的役割は決して神聖なる防衛の8年間に限定されず、戦後、敵のハイブリッド脅威に対する完全な認識と、攻撃的および抑止能力の増強と並行した戦略的忍耐の強調のもと、国の防衛ドクトリンとイラン・イスラム共和国の抑止力の主要な設計者の一人として、彼はイスラム・イランの持続可能な安全保障の維持において比類のない役割を果たした。」

ハタム・アル・アンビヤ中央司令部司令官はメッセージの中で次のように強調した：「シオニスト政権とアメリカ合衆国のテロ政府の共謀による彼の殉教の犯罪そのものが、国の防衛目標を推進する上でのこの高貴な司令官の極めて重要な立場の明確な証拠である。今日、この高貴な殉教者の最初の殉教周年を記念する時、私たちは彼と約束と誓いを立てる、彼の道を力と強さをもって続けていくことを。」