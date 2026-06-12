アムネスティ・インターナショナル：イスラエルがヨルダン川西岸での「民族浄化」を加速

ABNA通信がパレスチナのシハブ通信社を引用して報じたところによると、アムネスティ・インターナショナルは入手可能な統計に基づき、2023年1月から2026年4月までの間に、ヨルダン川西岸のパレスチナ人の遊牧・牧畜コミュニティの117の集落が完全にまたは部分的に破壊され、住民が家を追われたと発表した。この強制移住により、同期間中の避難したパレスチナ人の数は約5910人に達した。

アムネスティ・インターナショナルはまた、同じ期間に、シオニスト体制当局によってヨルダン川西岸に363の新たな違法入植地前哨拠点が設立される一方、パレスチナ人所有の3407戸の住宅とインフラ施設が破壊されたと強調した。

この人権団体は、これらの行為をヨルダン川西岸のC地区における占領強化と入植活動拡大のためのイスラエル体制の「計画的な政策」の一部と見なし、この地域のパレスチナ住民の主権と安全への権利への「とどめの一撃」と表現した。

この報告書は、国際社会が占領地におけるイスラエル体制による継続的な人権侵害に対して依然として沈黙を守り、このプロセスを止めるための断固たる国際的措置が取られていない中で発表されている。