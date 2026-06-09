トランプ副大統領、シオニスト政権との利益の相違を認める

ABNA通信の報道によると、米国副大統領「J.D.ヴァンス」はFox Newsとのインタビューで、ワシントンとテルアビブはいくつかの問題や事項において異なる利益と見解を持っているが、両者間の協力と調整は引き続き続いていると認めた。

米国副大統領はこのインタビューの続きで、ここ数ヶ月の展開がイランの核計画に関する長期的な合意に達するための土壌を整えたと述べた。

彼はワシントンとテヘラン間の交渉の過程に触れ、「トランプ大統領はイランの核問題に関する持続可能な合意に達する可能性があると信じており、私もその評価が正しいと思う」と語った。

ヴァンス氏は、イランとの可能な合意において最も重要な問題は単に合意の書面条項ではなく、テヘランが約束を守り、それらを実践的に実行することを確実にすることだと強調した。

ヴァンス氏のこの主張は、国際原子力機関（IAEA）がこれまで何度もイランは自国の約束から逸脱していないと発表していたにもかかわらずなされた。

米国副大統領はまた、「以前の核合意の最も重要な欠点の一つは、イランが核兵器の開発を追求していないことを確実にする査察システムがなかったことだ」と主張した。

ヴァンス氏のこの主張も、イランの全ての核計画がIAEAの監視下にあったにもかかわらずなされている。