革命指導者の条件は交渉における我々のレッドラインである。我々はアメリカを信用しない。

モハンマド・サレフ・ジョーカル氏はインタビューで、いかなる種類の交渉や外交プロセスにおいても戦場での成果を維持することの重要性を強調し、「過去47年間、アメリカ人はあらゆる種類の脅威を我々に対して行使してきた。彼らは47年間制裁を科し、イラン国民を政治的に孤立させようとしたが、どの試みも成功しなかった」と語った。

彼らは最近の脅威を自国への軍事攻撃という形で実行に移したが、この行動でも何も得るものはなく、結局、このイラン国民と我々の戦闘員たちがアメリカを敗北に導いた。

アメリカはイランとの軍事戦争でその目的を達成しなかった。

同氏は付け加えた：「確かにアメリカ人に敗北を強いるにはコストがかかったが、もし彼らに能力があれば、政権交代、イランの占領、イランの分割、イランの石油の窃盗を目論んでいただろう。いくつかの国に対して彼らがやったことだ。しかし彼らは目的を達成できず、今日、戦場での勝利者はイラン国民とイスラム共和国である。」

国会内務・諸委員会委員長は続けた：「今日、ホルムズ海峡の管理を掌握し、航路を決定し、安全を確立しているのはイスラム共和国である。」

アメリカ人は軍事攻撃によってイスラム共和国体制を破壊し、政権を変えるために来たが、今ではホルムズ海峡を開放しようと努力しており、この分野でもこれまで敗北し、今後も敗北するだろう。

アメリカの海上封鎖も失敗した。

ヤズド選出の国会議員は明確に述べた：「アメリカ人の最後の行動は海上封鎖に関するものだったが、それも成果を上げなかった。第2ラウンドの交渉で彼らは『我々は海上封鎖を行っており、あなた方はホルムズ海峡を掌握している。最終的に我々が封鎖を解除し、あなた方が海峡を開放する』と言おうとした。」

アメリカ人の政策とシナリオは完全に明白であったが、イスラム共和国は第2ラウンドの交渉に参加することは決してなかった。この期間中にアメリカ側から提案もなされたが、イスラム共和国は依然として最初の同じ項目、すなわち最高指導者が当初に提示した同じ10の条件を強調し続けている。

ジョーカル氏は、革命最高指導者の10項目の条件がいかなる交渉のレッドラインであると述べ、説明した：「この10の条件には、イランの軍隊との調整の下でのホルムズ海峡の管理された通過、抵抗勢力の全構成要素に対する戦争の終結、地域のすべての基地からのアメリカの戦闘部隊の撤退、イランへの完全な賠償、全ての制裁の解除、イランの濃縮権の承認、そして海外で凍結されている全てのイランの資産と財産の解放が含まれる。」