私たちの核の権利はアメリカとは無関係です。ホルムズ海峡の主権を手放すことはありません。

アラエディン・ボルージェルディ氏はインタビューで、将来の交渉開始には独自の条件があると強調し、次のように述べた。相手側は原則を受け入れるべきであり、さもなければ交渉は実りなく無駄になるだろう。彼らはルールを守らなければならない。彼らは私たちに戦争を強いたのだから、自らが侵略者であることを認め、戦争賠償を支払うべきだ。

同氏は続けた：彼らは、凍結されたイランの資産が解放されることを受け入れるべきだ。それは私たち国民に対する明白な不正義だからだ。また、制裁は解除されなければならない。これらの条件を受け入れることは必須である。なぜなら、仮に交渉をして2年間かかったとしても、その結果がイラン国民に対する不正義の継続であるなら、私たちに何の利益があるのか？

国会国家安全保障・外交政策委員会のメンバーは明確に述べた：一方で、相手側は、イラン・イスラム共和国がホルムズ海峡の主権者であること、そしてこれは私たちの国家主権の一部であることを受け入れなければならない。最近の侵略戦争において、私たちは敵に対する勝利によりこの権利を獲得し、決してそれを手放すことはない。

ボルージェルディ氏は強調した：また彼らは、将来の交渉で合意があれば、それはレバノン、イラク、イエメンを含む抵抗勢力全体との合意となることを受け入れなければならない。もしこれらのルールを受け入れないなら、交渉に応じても無益である。