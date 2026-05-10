カタール外務省：ドーハは仲介努力を支持

アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、カタール外務省は、カタールの首相兼外相がイラン外相との連絡の中で平和実現に向けた努力を協議したと発表した。

カタール外務省の声明には、カタールの首相兼外相はイラン外相との協議の中で、危機の平和的終結のための仲介努力への支持を強調したと記されている。

カタール外務省は、首相がイラン外相との協議の中で、仲介努力に対して全ての側から前向きなシグナルを発信する必要性を強調したと述べた。首相はこの電話会談の中で、航行の自由を確立された原則とし、ホルムズ海峡の封鎖または圧力手段としての使用を危機を悪化させる要因と見なした。また、国際法の遵守と地域およびその住民の利益への配慮の必要性を強調し、それが安全保障の強化につながると述べた。

カタール外務省は、航行の安全保障は安全と安定の基本的な柱であり、いかなる状況下でも損なわれるべきではないと述べた。

またカタール外務省は、カタール領海内での貨物船への攻撃を非難し、それは航行自由の原則と国際法の明白な違反であり、危険で容認できない悪化であると述べた。

なお、セイエド・アッバス・アラグチ（イラン・イスラム共和国外務大臣）とムハンマド・ビン・アブドゥッラフマーン・アール・サーニー（カタール首相兼外務大臣）は電話会談を行った。