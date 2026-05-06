ヘブライ語メディア：「米国はホルムズ海峡で船舶を保護する能力がない」

ABNA通信社の報道によると、イスラエル政権テレビのチャンネル12は、同政権高官の話として、米国には実質的にホルムズ海峡を通過する船舶を保護する能力がないと発表した。

このニュースチャンネルは、シオニスト高官の話として、現在の危機的な安全保障状況の中でトランプ氏が「自由作戦」を中止する決断は劇的な決定だと付け加えた。

このイスラエルのニュースソースは、米中央軍司令部はホルムズでタンカーを保護する能力がないと強調し、ワシントンがオマーン沿岸に沿って提案した代替ルートは非常に危険で非常に狭いと述べた。

トランプ氏は日曜日の真夜中、ホルムズ海峡に閉じ込められた船舶を救出するための「自由プロジェクト」作戦を発表し、作戦は月曜日の午後に開始されると述べた。

イランのアッバース・アラグチー外相が「袋小路プロジェクト」と表現したこの軍事作戦は失敗し、イランは引き続きホルムズ海峡に対する支配を維持している。米国の主張に反して、この水路での船舶の通行はイランの許可に基づいて行われている。

ドナルド・トランプ氏は昨日、彼の幻想作戦開始から48時間後に、「将来イランと合意に達し署名する可能性を試す」目的で軍事作戦を中止する決断をしたと主張した。

米大統領はプラットフォーム「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、自身の決断はパキスタンやその他の国々からの要請と、イランとの戦争中に達成された「巨大な軍事成功」に基づいていると主張した。同氏は「テヘランの代表者との完全かつ最終的な合意に向けた顕著な進展」に言及した。