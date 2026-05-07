ペゼシュキアン大統領：「ホルムズ海峡開放のためのいかなる交渉も、海上封鎖解除が前提」

ABNA通信社によると、2026年5月6日（水）夜の電話会談で、イラン・イスラム共和国のマスウード・ペゼシュキアン大統領とフランスのエマニュエル・マクロン大統領が、直近の地域情勢、交渉の進捗状況、ホルムズ海峡の状況を含むいくつかの戦略的課題について議論し意見交換を行った。

この会談で、外交的解決策を強調する枠組みの中で、イラン大統領はフランスの働きかけに感謝しつつ次のように述べた：「フランスのアプローチが対話を通じた問題解決に基づいていることを嬉しく思う。イラン・イスラム共和国も常にそのようなアプローチを歓迎してきた。」

ペゼシュキアン大統領はさらに、レバノンへの度重なる攻撃におけるシオニスト政権の停戦度重なる違反に言及し、「この政権は停戦の義務を決して守っていない。ガザで停戦を決して守らなかったように、今もレバノンで合意に繰り返し違反している。残念ながら国際社会は依然としてこの政権の犯罪、ジェノサイド、侵略を傍観している。こうした状況下では、レバノンのイスラム抵抗勢力が自国と国民を守る範囲内で行動するのは当然である」と明確に述べた。

会談の別の部分で、イラン大統領は過去の交渉経験を説明し、すべての対話プロセスにおけるアメリカ側の度重なる妨害行為に言及して次のように述べた：「ニューヨークでのイランとフランスの二国間交渉では、当時合意に達していたにもかかわらず、妨害行為によって進展を阻んだのはアメリカであった。残念ながら、欧州諸国はこのような行動に対して批判的な立場を取る代わりに、スナップバックを発動することで事実上イランに二次的な圧力を課し、外交の道を建設的な対話から圧力・脅迫・制裁へと導いた。イラン・イスラム共和国は誠意を持ってこのプロセスに参加していたにもかかわらずである。」