安保理によるヨルダン川西岸でのシオニスト暴力に関する会合

ABNA通信がパレスチナ通信社シハブを引用して報じたところによると、国連安保理は、安保理理事国5か国（デンマーク、フランス、ギリシャ、ラトビア、英国）の主導で「アリア・フォーミュラ」会合の枠組みで開催された会合において、東エルサレムを含むヨルダン川西岸の展開を審議した。

米国政府が占領下のパレスチナと地域におけるシオニスト体制の犯罪に対する絶対的な支持を継続する中、安保理理事国間の合意欠如のため、当該会合は安保理の公式枠組み外で開催された。この非拘束的な会合の目的は、ヨルダン川西岸とエルサレムでパレスチナ人が直面している課題と問題に注意を向けることであった。

国際危機グループのパレスチナプロジェクトディレクター、マックス・ローデンベク氏は、ヨルダン川西岸の状況を悲惨だと述べ、シオニスト体制は過去4年間でこの地域に102の新しい入植地を建設したと語った。

同氏は、この数は過去50年間に建設された入植地の総数とほぼ等しいと付け加えた。ローデンベク氏はまた、シオニスト体制の内閣がパレスチナ経済を著しく弱体化させる政策を実施していると非難した。

安保理における「アリア・フォーミュラ」会合は非公式な性質を持ち、その終了時に安保理名義の決議や声明は一切発出されない。

ヨルダン川西岸ではここ数ヶ月、襲撃、逮捕、家屋の破壊、銃撃、過度の武力行使など、シオニスト体制による攻撃と抑圧的行動の増加が見られると同時に、入植者によるパレスチナ人とその財産への攻撃も増加している。