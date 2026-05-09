シオニストメディア：最近のスキャンダルがイスラエルを震撼させる

ABNA通信によると、シオニスト系サイトI24ニュースは、イランのためのスパイ事件とシオニスト兵士の活動暴露がシオニスト体制を震撼させたと報じた。

この報告書によると、これらの兵士は金銭と引き換えに機密情報をイランに転送していた。イラン側は、過去のような一般市民だけでなく、軍人を利用することに成功している。

以前、シオニスト体制の内部保安情報機関（シンベト）と軍事警察は共同声明で、3人の軍人と1人の民間人に対するスパイ事件の捜査開始を発表していた。

この報告書によると、被告たちは鉄道駅、ショッピングセンター、監視カメラ、その他のいくつかの地域を撮影していた。また、前述の3人の軍人は、体制の空軍技術学校に関連する画像をイラン側に提供したとして起訴されている。