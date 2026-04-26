ハアレット：イランとの戦争による米国への数十億ドルの費用と備蓄の枯渇

アブナ通信社のアル・マイディーン紙による報道によると、ヘブライ語新聞ハアレットは、イランとの戦争が米国に数十億ドルの費用を負わせただけでなく、新しい分析によると、同国の高価な精密兵器備蓄の大部分も消費してしまったと報じた。

この報告の続きには、戦略国際問題研究所（CSIS）の分析によると、米軍は39日間の戦争の間、数千発の巡航ミサイル、迎撃ミサイル、高度な迎撃システムを使用したとあり、これは当初の見積もりを大幅に超えていた。特に損害を受けたシステムの中には、米国の対空・対ミサイル防衛システムのいくつかの部品が含まれていた：トマホーク巡航ミサイル、パトリオット迎撃ミサイル、THAADシステム、SM-3およびSM-6ミサイル。

この報告によると、これらのシステムは単一の作戦シーン用に設計されたものではなく、はるかに広範なシナリオにおいても米国にとって戦略的な資産と見なされている。トマホーク巡航ミサイル1発あたり約260万ドル、SM-3ミサイル1発あたり約2870万ドル、SM-6ミサイル1発あたり約530万ドル、THAADシステム1基あたり約1550万ドル、パトリオットミサイル1発あたり約390万ドルのコストがあると見積もられている。

ハアレットは、これらの費用が数週間の間に数千回の発射と組み合わさると、非常に短期間のうちに数十億ドルに達すると明確にした。これらの見積もりによると、米国は戦争中に850発以上のトマホーク巡航ミサイルを使用した。また、数千発のパトリオットミサイルも使用されたと報告されている。

しかし、問題は使用された量だけでなく、備蓄の補充が非常に遅いことにもある。一部のシステムについて、メーカーは発注から納品までの期間が4年に及ぶと推定している。分析家は、米国が中国とのような別の大規模な対峙に巻き込まれることになれば、現在の備蓄が危険なほど低いことが明らかになる可能性があると考えている。