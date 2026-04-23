EUエネルギー担当委員：状況は良好ではない

アブナ通信の報道によると、EUエネルギー担当委員のデニス・ヨルゲンセン氏は、米国とイスラエルのイランに対する戦争開始以来、追加のエネルギーコストが約240億ユーロに達したと明らかにした。これは平均して1日あたり5億ユーロに相当する金額である。

彼は、最も楽観的なシナリオであってもエネルギー市場の状況は良好ではないと強調し、「我々は困難な状況にあり、今後数ヶ月も課題に満ちているだろう」と述べた。

ヨルゲンセン氏はまた、今後6週間以内に航空機用燃料の供給危機が発生する可能性があると警告し、世界の液化天然ガス（LNG）価格は少なくとも今後2年間、安定化したり低下したりしないだろうと付け加えた。

彼は以前、火曜日に、来年の夏は最良の場合でも欧州にとって厳しいものになると述べており、これは戦争とホルムズ海峡の閉鎖に伴う燃料不足に関連している。彼によれば、EUはこの危機が航空機用燃料供給に与える影響を軽減するための措置を検討している。

ヨルゲンセン氏はマドリードで記者団に対し、「必要であれば、航空機用燃料資源を加盟国間で再分配する」と語った。

一方、EUの交通担当委員であるアポストロス・ツィツィキコスタス氏は、ホルムズ海峡での航海の自由が恒久的に確立されない場合、その影響は欧州および世界にとって非常に深刻、さらには壊滅的になるだろうと警告した。