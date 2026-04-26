「サマド2」艦隊がガザ封鎖打破へシチリア島に到着

アブナ通信社のパレスチナ通信社シャハブへの報道によると、イタリアへ向けて航行を続ける艦隊「サマド2」は、本日日曜日より、シオニスト政権によるガザ地区の封鎖を打破し、ガザ住民に人道支援を届ける任務を再開する準備が整った。

この艦隊は2025年、各国の市民団体代表、活動家、ボランティアの参加により設立された市民イニシアチブであり、現在「2026年春の任務」枠組みにおける第2回目の航海を行っている。同艦隊の船は4月12日にスペインのバルセロナを出港し、同月23日にイタリアのシチリア島に到着し、他の参加船団と合流した。

同艦隊の取締役会の一人は、今回の航海の第一段階は成功だったと明らかにした。彼は、航行中にシオニスト政権向けだった大型貨物船が航路変更を余儀なくされたと指摘し、最終目標はガザに到達し、その封鎖を打破することだと強調した。

このコンvoiに参加する政治活動家は、この任務の目的をガザ封鎖を終わらせ、人道・民衆回廊を創設することと説明し、今回は船数の増加と準備の徹底により任務が成功することを希望した。あるイタリアの活動家は、最大の危険は公式および国際社会の沈黙にあると強調した。

イタリアにおける艦隊の広報担当者は、ガザでの危機が継続していることに言及し、この任務がこの地域の人道的状況が変わらないことへの抗議として再開され、恒久的な人道回廊の創設を目的としていると発表した。

スペイン、イタリア、ギリシャ、トルコなど各国から約100隻の船がこの任務に参加している。