モヘンシー・エジェイ氏：敵は敗北した；陰謀に警戒せよ

アブナ通信社の報道によると、モヘンシー・エジェイ最高裁判事長は、首都および各州の司法当局者との定期的な会合の一環として、各州の法相たちとの会合で次のように述べた。「敵は傷つき、イスラム・イランに対する悪意ある陰謀や目標を達成していない。したがって、敵からの新たな陰謀や行動の可能性は常に存在する。傷ついた敵が再び我々の国民と国に対して行動を起こす可能性もある。したがって、イランの国民全員、当局者、軍人にとって、一刻たりとも油断しないことが義務であり必須である。尊厳ある貴重な国民は引き続き現場に存在し続けなければならない。国民の現場での存在感を弱めることは決してあってはならない。」

司法長官は、民族的団結を敵に対する堅固な壁であり、高くそびえる防御壁であると見なし、次のように明確にした。「今日、イラン国民のすべての層と民族の間で、極めて顕著な結束と統一が形成されている。この結束と統一は敵の目には毒である。この得られた団結は、敵に対する強固で隙のない壁である。この結束と統一を強化するものはすべて支援し、不和、分裂、分断のあらゆる種を根絶しなければならない。」

モヘンシー・エジェイ氏は、敵の心理作戦に対抗するための結束を促すメッセージや共同行動の継続的な展開の必要性に言及し、次のように強調した。「現在、敵の希望は、イラン国民の『聖なる団結』、すなわち最大の力源を壊すために、『ソフト・ウォー』と心理作戦に集中し、策謀に訴えることにある。米国とシオニスト政権は、イランの国民的団結、社会的結束、三権の連携、一言で言えば、イランの国民と当局者の団結を標的にしている。」

彼は付け加えた。「最高指導者は、殉教したイマーム不在のもと、この国を導き、その強さを保証したのは、あなたたち国民であると述べられた。殉教したイマームの表現によれば、『ミハン』ミサイルの燃料もまた、国民の統一された意志から供給される。私たちはこの聖なる団結を尊び、守らなければならない。」

司法長官は警告した。「敵は、『戦場』や『外交』で得られなかったものを、『街頭』での二極化によって手に入れようとしている。ペンを持つ者、壇上の演説者、そしてソーシャルメディアやメディアのアクターたちは、この点に警戒しなければならない。」

最高裁判事はさらに述べた。「米国大統領は、イランの国民と当局者の間の紛争を喧伝することで、敗北した米国の有利に力関係を変えられると錯覚している。」