ヒズボラがレバノン外相の発言を激しく非難

ABNA通信がアル・アハドの報道として伝えたところによると、レバノン国会議員であり、「抵抗への忠誠派」会派のメンバーである「フセイン・アル・ハッジ・ハッサン」氏は、ユーセフ・レジ外相によるレバノンのヒズボラに対する最近の発言は、レバノン政府の公式な立場ではなく、むしろ「レバノン軍団」党の見解と立場を反映していると強調しました。

彼は「イスラエルは誰とも平和を望んでおらず、侵略的で抑圧的な国家である」と強調し、「外相ができる最低限のことは、まず自身の外交活動を活発化させ、レバノンが過去1年間停戦協定を遵守してきた一方で、シオニストの敵は決してこの協定を遵守せず、依然としてレバノンへの侵略を続けていることを世界に説明することだ」と付け加えました。

アル・ハッジ・ハッサン氏は、南レバノンを解放したのはユーセフ・レジではなく、抵抗勢力の武器が2000年に南レバノンを解放したのであり、その当時、現在の外相と彼の党、すなわちレバノン軍団党は別の戦線にいたことを思い出させました。

このヒズボラの幹部は、抵抗勢力には成果があるが、攻撃を受けているすべての国や国民と同様に、抵抗勢力とヒズボラに対する攻撃は発生しており、それを否定しないが、誰も2000年の南レバノン解放、2006年のイスラエルとの戦争への対処、2017年のタクフィール派への対処における武器と抵抗勢力、アマル運動、そして抵抗要素の役割を否定する権利はないと強調しました。

彼は、レバノン外相がこの国に対するシオニストの侵略を正当化すべきではないと指摘し、武器と武器の独占に関するレジ外相の発言を批判して、「私は、大臣が敵の撤退、捕虜の帰還、そして侵略の停止に焦点を当てるのが優先事項であると信じています」と述べました。

シリアの展開に言及して、彼は「武器も抵抗もない私たちの兄弟国シリアで、なぜ侵略が続いているのか？武器と抵抗があるにもかかわらず、シオニスト政権がレバノンで訴える口実はシリアには存在しないが、それでも占領と侵略は続いている」と述べました。

アル・ハッジ・ハッサン氏はさらに、「私たちが言いたいのは、敵が撤退し、侵略が止まり、捕虜が帰還し、復興が始まったとき、レバノンは安全保障と国家防衛戦略を議論すべきであり、それに基づいて、レバノン人の間で合意できるあらゆる事柄が決定されるべきだということです」と述べました。

彼は、シオニスト政権が今シリアの状況をレバノンに押し付けようとしているとき、将来どのようにしてレバノンを防衛できるのかという疑問を投げかけました。ネタニヤフ首相はシリア領土に侵入し、そこにとどまりたいと述べています。

ヒズボラの幹部は、過去1年間のシオニスト政権とシリアの間の交渉に言及し、「シリアとイスラエルの間で1年前から交渉が行われており、閣僚級の会合も開かれていたが、これらの交渉はどこに行き着いたのか？ネタニヤフ首相は最近2日間で、シリアとの安全保障協定を急いでいるわけではなく、緩衝地帯を設け、ジャバル・アッ・シェイクに留まりたいと述べた」と尋ねました。

レバノン外相ユーセフ・レジは以前、アルジャジーラとのインタビューで、ヒズボラの武器はガザ支援と国の防衛においてその無効性を証明したと主張しました。彼は、レバノン政府はヒズボラに武器を引き渡すよう説得するために交渉しているが、同党はそれを拒否していると付け加えました。