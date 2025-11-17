ウォール・ストリート・ジャーナル：ガザにおけるハマスの人気は停戦後に上昇した

ABNA通信によると、アメリカの新聞 ウォール・ストリート・ジャーナル は、停戦以来ガザのパレスチナ人の間でハマス運動の人気が高まっていることに言及し、これは同運動の武装解除を通じてガザでの停戦を実現しようとするドナルド・トランプ米大統領の計画にとって挑戦であると報じました。

同紙によると、先月、停戦が定着しイスラエル軍が撤退するにつれて、ハマスの戦闘員は再び警察および内部治安部隊として街頭に姿を現し、パトロールや犯罪者の取り締まりを行いました。

ガザ市のビジネスマンであるハゼム・スルル氏は、ハマス以外に治安の崩壊、窃盗、無法状態を止めることができる者はいないため、人々はハマスを支持していると述べました。

国連人道問題調整事務所の報告によると、停戦前には、国連とその協力機関によって提供された人道支援物資の80％以上が、ガザの武装集団によって横領されていました。

しかし、先月には、窃盗の割合は貨物の約半分に減少し、これは援助の流れの増加と、青い制服を着たハマスの警察による犯罪防止活動によるものでした。

同紙は、犯罪率の低下とシオニスト政権に対する武装抵抗への継続的な支持が、ハマスにそのイメージを再構築し、ガザ地区に対するより良い支配権を行使することを可能にしたと考えており、世論調査によると、ガザの様々な地域の多くのパレスチナ人やアナリストが、この武装集団に対してより現実的な見方をしていると述べています。

先月、パレスチナ政策調査研究センターによって発表された世論調査では、調査に参加したガザ住民の51％が、戦争中のハマス運動のパフォーマンスに対して肯定的な見解を示しており、この数字は過去の調査よりも増加しています。

ウォール・ストリート・ジャーナル は、パレスチナ人によるハマスへの支持の増加が、トランプ計画を第2段階に移行させるための努力を複雑にする可能性があると付け加えました。

この報告によると、調査に参加したパレスチナ人の大多数は、ハマスの武装解除を求めるトランプ計画の要求に反対しました。また、調査参加者の大多数は、同運動の武装解除を担当する国際部隊の派遣にも反対しています。