ハマス：ガザでの停戦違反の全責任はファシストのシオニスト政権にある

アルジャジーラが報じたABNA通信によると、シオニスト政権がガザ地区での停戦合意条項を遵守し続けない中、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）は声明を発表し、同合意の保証国に対し、占領者側に人道支援プロトコルの完全な履行と検問所の再開を強制するよう圧力をかけることを要求しました。

ハマス運動の声明には次のように記されています。「ガザ地区で増大する人道危機は、民間人を救出し、援助とテントを届けるための緊急行動を必要としています。」

ハマス運動は強調しました。「我々は、ガザでの戦争終結合意の継続的な違反について、ファシストのシオニスト占領政権に全責任があると考えます。」

このハマスの立場は、シオニスト政権がガザ地区での停戦違反を続けている中で示されました。ハーンユーニスにあるナーセル医療複合施設は本日、占領政権の砲撃により、ハーンユーニス東部のバニ・スヘイラ地区にある黄線（境界線）の向こう側で、一人のパレスチナ人男性と彼の娘が負傷したと発表しました。

ガザのアル・マアムダーニ病院の情報筋は、ガザ市東部のアル・シュジャイヤ地区でのシオニスト政権の軍人による銃撃の結果、一人のパレスチナ人の子供が殉教したと報告しました。

また、パレスチナの医療情報筋は、ガザ地区北部のアル・アタタラ地区での占領政権のドローン攻撃により、一人のパレスチナ人が殉教したことを確認しました。

世界食糧計画もまた、戦争から2年が経過した後も、ガザ地区全体の家族が依然として食糧を非常に必要としていると警告しました。

英国の新聞ガーディアン紙も、シオニスト政権の情報源を引用し、捕虜中に死亡したガザ地区出身のパレスチナ人捕虜のほとんどが非戦闘員であったことを認めました。