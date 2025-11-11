アフマド・アル・シャラア氏のホワイトハウス訪問：儀式なしの会談と隠されたメッセージ

アフル・アル・バイト通信社（ABNA）の報道によると、シリア外務省は、米国がイスラエルとシリア間の安全保障合意達成への支持を再表明したと発表しました。

この立場は、ワシントンでの米国、シリア、トルコの外相会談後、そしてシリア大統領アフマド・アル・シャラア氏の公式米国訪問中に示されました。

これに関連して、ドナルド・トランプ米大統領は、彼の政権がシリアとの関係改善のためにイスラエルと協力していると述べました。シリア大統領が、ごく最近まで元アルカイダの指導者としてワシントンのブラックリストに載っていた過去について質問された際、彼は「彼の過去は波乱に富んでいたと言う人もいる…我々全員が波乱に富んだ過去を持っている」と答えました。

シリアのアサド・アル・シャイバーニ外相も、アル・シャラア氏とトランプ大統領の会談を「建設的」と評価し、会談ではシリアの国民的統一と国家再建への支持が強調されたと述べました。

彼はソーシャルネットワーク「X」への投稿で、「この会談は数ヶ月にわたる集中的な準備を経て行われ、シリア問題のあらゆる側面が検討されました」と記しました。

儀式なしの訪問と結果への注目

シリア暫定大統領アフマド・アル・シャラア氏の米国訪問は、ワシントンによる冷淡で計算された歓迎を伴い、彼は裏口からホワイトハウスに入りました。これは、米国の条件付きな関係と、政治的正常化への試験的なプロセスを示しています。

レバノンのアル・アフバール紙は、シリア暫定当局がこの訪問を歴史的であり、シリア大統領として初めての米国訪問であると述べる一方で、米国政府は公式な儀式なしにアル・シャラア氏を迎え入れたと報じました。ドナルド・トランプ米大統領との会談は非公開で行われ、重要な詳細は公表されていません。

ホワイトハウスは、トランプ大統領がアル・シャラア氏と会談したという短い声明を発表しただけでした。同時に、米財務省は、大統領令による制裁や「シーザー法」を含む、シリアに対して課されていたすべての制裁が停止されたことを思い出させました。

シリア大統領府が発表した声明では、この会談は両国の外相であるアサド・アル・シャイバーニ氏とマルコ・ルビオ氏の同席のもとで行われ、二国間関係、その発展の道筋、および共通の地域的・国際的な問題が議論の中心であったと述べられています。

この訪問は、アフマド・アル・シャラア氏と彼の内務大臣の名前が安全保障理事会のテロリストリストから削除されるなど、ワシントンによる広範な準備の後に行われました。これらの措置の目的は、シリア暫定政府が国際的な反ISIS連合に参加し、シリアとイスラエルの間の新たな交渉ラウンドを開始するための基盤を築くことであるとされています。シリア担当米特使のトーマス・バラッ​​ク氏は、今年末までにダマスカスとテルアビブの間で合意が署名されることへの希望を表明しました。この合意は、関係の正常化につながる可能性があります。