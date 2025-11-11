ワシントンとアンカラの合意の可能性：ガザ不参加と引き換えにシリアでのトルコの存在を容認

アフル・アル・バイト通信社（ABNA）の報道によると、イスラエルのメディア情報筋は、米国とトルコの間で、アンカラがガザ地区への参加を控えることを条件に、ワシントンがトルコのシリアでの存在に同意するという合意の可能性があると報じている。この合意は、イスラエルによるガザでのトルコの存在への反対を伴っている。

「イスラエル・ニュース24」チャンネルの報道によると、米国政府は、トルコがガザ不参加の埋め合わせとして、シリアでの軍事的または政治的な存在の許可を得る計画を検討している。

同チャンネルの外交担当編集者であるアミハイ・シュタイン氏は、トルコが自国の配備に適切な場所を見つけるために、ここ数週間でシリア軍の古い基地を調査していると述べた。

シュタイン氏は、次のように付け加えた。「この合意は、イスラエルが反対しているため、トルコがガザでの存在を奪われることを意味するが、米国に二度『ノー』と言うことはできない。つまり、イスラエルはガザでのトルコの存在にもシリアでの存在にも反対することはできない。」

彼は、シリアでのトルコの存在はアンカラにとって極めて重要であり、トルコ当局はこの目標を断念するつもりはないと強調した。そのため、ワシントンはシリアでの存在を許可することによって、トルコに何らかの「埋め合わせ」を提供しようとしている。

同時に、シュタイン氏は、米国政府がシリアとイスラエルの間で新たな協議を開始したいと考えていることを明らかにした。彼はまた、両者の隔たりはそれほど大きくなく、いくつかの問題は解決可能であると主張したが、課題はあるものの、根本的な意見の相違は見られないとも述べた。