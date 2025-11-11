イスラエルにおけるパレスチナ人捕虜処刑法案の初期承認

ABNA通信の報道によると、シオニスト政権の議会は昨夜の最初の審議で、シオニスト議員の一人によって提出されたパレスチナ人捕虜処刑法案の草案を承認した。

この草案は、次の段階でシオニスト政権議会の専門委員会で検討される予定である。

この草案の承認の最初の段階では、賛成30票、反対19票であった。

初期承認後、シオニスト政権の国内治安大臣であるイタマル・ベン・グヴィルは非常に興奮し、議会で菓子を配った！

この法律に基づき、「人種差別的な」目的で、かつシオニスト政権のイメージを損なう目的でシオニストを殺害する者はすべて処刑される。また、この判決は軍事法廷で、全会一致ではなく一部の裁判官の意見によって言い渡される可能性があり、減刑は不可能である。

昨日、9つのパレスチナ人権団体は共同声明で、シオニスト占領政権当局が、公式な法律が承認される以前から、長年にわたりさまざまな方法を用いて処刑を行ってきたことを強調した。

これらの法務団体は、この法律の最も危険な側面は、刑法では前例のない遡及的効力であり、承認後に遡及的に適用される予定であると付け加えた。

この声明はまた、シオニスト政権の内閣、特に同政権の国内治安大臣であるイタマル・ベン・グヴィルが、この法律の承認を通じて、「集団処刑のための法的隠れ蓑を提供すること」を求めていると述べており、これは、2023年10月7日の作戦中または作戦後に逮捕されたカッサム旅団のメンバーを含む数百人のパレスチナ人捕虜を標的にする可能性がある。