トランプ氏：「バイデンは米国を破滅の瀬戸際に追い込んだ」

アブナ通信社の報道によると、ドナルド・トランプ米国大統領は、自身のソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」に次のように書き込んだ。「眠そうなジョー・バイデンは、間違いなくアメリカ史上最悪の大統領だった。米国でこれまでに見られた中で最も腐敗した選挙の結果として権力を握ったバイデンは、我が国を破滅の瀬戸際に追いやる一連の前例のない大惨事を監督した。彼の政策は、これまでに記録された中で最高のインフレを引き起こし、4年間で米ドルの価値の20パーセント以上の喪失につながった。」

米国大統領は続けた。「彼のアフガニスタンからの撤退は、アメリカ史上最も屈辱的な出来事の一つだった。ロシアはバイデンの壊滅的な弱さを見て、ウクライナに侵攻した。『眠そうな』や『無能力な』というあだ名を付けられたジョー・バイデンは、彼の過激派の操り人形師の支配下に置かれた。彼らとフェイクニュースメディアの同盟者たちは、彼の深刻な精神的衰退と、前例のない署名用自動ペン（オートペン）の使用を隠蔽しようとした。彼は、犯罪者や過激な民主党のごろつき、そして犯罪者であるバイデン一家のメンバーに対して包括的な恩赦を発行して職を去った。」