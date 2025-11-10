アウン氏、米代表団に「交渉入りの条件は敵対行為の停止だ」

アブナ通信社の報道によると、レバノン大統領「ジョセフ・アウン」氏は、米国代表団との会談で、「交渉の選択肢は、戦争が何の結果ももたらさなかったという事実から生じる」と述べた。

彼はさらに、「交渉には良好な環境が必要であり、最も重要なことは、敵対行為の停止と南部での安定達成である」と付け加えた。

チャンネル「アル・ハダス」は本日、米国財務省の代表団が今日ベイルートでレバノン大統領ジョセフ・アウン氏と会談する予定であると発表していた。

同時に、アル・ハダス・チャンネルの英語版も、情報筋を引用して、ホワイトハウスの2人の高官も今日ベイルートに向かうと報じた。

同チャンネルは、米当局者がワシントンからレバノン政府に対し、ヒズボラに関する厳しいメッセージを携えていると主張した。

米国財務省はまた、この代表団が「イランへの圧力をかける方法を検討する」と称して、ヨーロッパと地域に向かうと発表した。

シオニスト政権のチャンネル「カン」も、「イスラエル」がレバノンとの停戦合意の履行を監視する米当局者に対し、ヒズボラがここ数週間でシリアからレバノンに数百発のミサイルを移送し、損傷したミサイル発射台を修復し、数千人の新兵を募集したと警告したと発表した。テルアビブの主張によれば、これはレバノン政府のヒズボラ武装解除決定に対する明白な違反である。

この報道に基づき、「イスラエル」は米国を通じてレバノン軍にメッセージを伝え、「あなた方はヒズボラに対して必要なだけの行動を起こしていない。したがって、イスラエルはレバノンでの攻撃を続けるだろう」と主張した。