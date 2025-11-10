シオニスト政権軍における数千人の戦闘員不足

アブナ通信社の報道によると、シオニスト政権軍は、12,000人の新規兵士を採用する必要があると発表した。

この報告によれば、シオニスト占領軍は、戦闘部隊に少なくとも7,000人の現役兵士が必要であると強調した。

これは、ガザ戦争の消耗戦化と占領軍の列における多くの犠牲を見て、ほとんどの若者が兵役を拒否しているため、シオニスト政権軍の人員不足の危機が以前から深刻化している中で起こっている。

ハレディと呼ばれるシオニストたちも、自らを兵役免除と見なしており、この問題に強く反対している。