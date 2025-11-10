ラピド氏、シオニスト入植者の残虐性を認める

アブナ通信社の報道によると、シオニスト政権の野党指導者であるヤイル・ラピド氏は、ヨルダン川西岸の住民に対するシオニスト入植者の残虐性を認め、これらの攻撃が以前から制御不能になっていることを認めた。

彼は、シオニスト政権の軍隊がヨルダン川西岸で行動を起こすべきだと付け加えた。しかし、この地域の住民に対するシオニスト入植者の攻撃は、シオニスト軍の支援を受けて行われている。

少し前、国連事務総長副報道官のファルハン・ハク氏は、同組織の人道問題事務所の報告に基づくと、シオニスト入植者によるヨルダン川西岸の住民に対する攻撃は、昨年10月に264件に達し、過去20年間で最も高い月間件数になったことを認めた。

彼は、これらの攻撃が多くのパレスチナ人の殉教（死亡）と財産の破壊につながったと付け加えた。

ハク氏は、シオニスト入植者の侵略により、3,200人のパレスチナ人が家を追われ、数百人が殉教（死亡）または負傷したことを明言した。

彼は、これらのシオニストが入植者がオリーブの木を伐採し、パレスチナ人の車や家に放火していると述べた。また、これらの攻撃で、今年に入って42人のパレスチナ人の子供が命を落としている。