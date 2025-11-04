シオニスト作家：イスラエル崩壊の5つの兆候、我々は政治的なサーカスに向かっている

アーブナー通信社がクドゥス通信を引用して報じたところによると、憲法および刑法の分野のシオニスト専門家であるダニエル・ハクラキ氏は、シオニストのウェブサイト「タイムズ・オブ・イスラエル」に記事を掲載し、「シオニスト政権崩壊の兆候」を検証し、現在の右翼内閣は、パレスチナ人に対する犯罪と、シオニスト機関における内部崩壊の増大のために、完全な崩壊に向かっていると書きました。

ハクラキ氏は、この兆候の最初のものは、占領軍がガザ地区で実行している日常的な虐殺であると説明しました。彼は、最近の日々[ガザ停戦後]、激しい爆撃の結果、子供や乳幼児を含む100人以上のパレスチナ人が殉教したと指摘しました。

彼は、「100人以上のテロリストが殺害された」というシオニストメディアの報道を嘲笑し、「子供や乳幼児がテロリストになったのだろうか？」と書きました。

ハクラキ氏は、この崩壊の2番目の兆候として、シオニストメディアがガザでパレスチナ人が経験している残虐行為を隠蔽している点を挙げました。これらのメディアは、真実を意図的に無視し、さらには歪曲することによって、ガザでの民間人の虐殺を正当化しています。

彼は、同じメディアが、ヨルダン川西岸でパレスチナ人の家族、羊飼い、オリーブの収穫者に対して行われている日常的な暴力的な犯罪を隠蔽していると強調しました。その間、「非道徳的なイスラエル軍」の兵士は入植者と共謀するか、沈黙することで彼らの犯罪に加担しているとのことです。

ハクラキ氏は、占領地における崩壊の3番目の兆候は、司法制度への意図的な妨害であると指摘しました。なぜなら、ネタニヤフのプロパガンダ機関が、裁判プロセスで彼に不利な証人の生活を地獄に変えたからです。同時に、彼は偽証人を用いて裁判の進行を変えようとしています。彼は、この体系的な歪曲を、シオニスト政権の司法の独立性を弱め、法の支配を踏みにじる腐敗したシステムの一部であると見なしました。

彼は4番目の兆候として、独裁体制の樹立とネタニヤフの訴追からの免責を目的とした腐敗した法律を通じた内閣機関の継続的な崩壊を挙げました。

彼は、イスラエルがすべてのバランスを破壊する「政治的および法的なサーカス」に向かっていると警告しました。この状況は、進行中の裁判プロセスを停止させるための「見せかけの」弱体な検事総長の任命によって継続されています。

このシオニスト作家は、5番目の兆候として、ネタニヤフが行政府と立法府の支配を完了し、司法制度の完全な支配に近づいていることを付け加えました。

彼は、将来のクネセト（議会）が、政治家に最高裁判所判事の任命における絶対的な権限を与えるだろうと明言しました。これは、ネタニヤフが解任されず、2026年まで権力を維持することを意味します。

ハクラキ氏は最後に、起こっていることは冗談ではなく、大惨事に向かっている現実であると書きました。彼は、ガザとヨルダン川西岸での残虐行為と、独裁の結果としてのテルアビブの崩壊が、「破滅的な組み合わせ」を形成していると付け加えました。