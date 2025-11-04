シオニスト政権による南レバノンへの侵略と住宅の爆破

アーブナー通信社がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニストの占領政権はメイス・アル＝ジャバルのクルーム・アル＝マラー地域に侵入し、この地域にある住宅を爆破しました。

昨日もまた、シオニスト政権によるレバノンへの攻撃で、2人が殉教し、7人が負傷しました。レバノン保健省によると、昨日、シオニストのドローンが南部のアル＝ドゥワイアという町で民間の車両を標的にし、1人の市民が殉教し、7人が負傷しました。

この攻撃は現場で大規模な火災を引き起こし、複数の車両を巻き込み、近隣の家屋や店舗に被害を与えました。

同時に行われた攻撃では、シオニストのドローンが国境の町アイタ・アル＝シャアブでオートバイも標的にし、別の市民1人が殉教しました。

これらの攻撃は、占領者であるイスラエル政権による南部地域への危険な侵略のエスカレーションの一環として行われており、民間人やインフラが繰り返し標的にされている中で、またイスラエルによる停戦協定の継続的な違反を背景に行われています。

昨日、カフル・シュバの町の近くにあるバスタラ農場周辺とアズライル地域も、アル＝ラムサに駐屯するイスラエルの敵軍の陣地から銃撃と手榴弾の投擲を受けました。