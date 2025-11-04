ヒズボラ：米国の全ての計画はシオニストの利益に資する

アーブナー通信社がアル・アハドのウェブサイトを引用して報じたところによると、レバノン議会の「抵抗への忠誠」会派の代表の一人であるフセイン・ジシ氏は、レバノンに対する米シオニストの敵の侵略と扇動について発言し、占領者による南レバノンへの絶え間ない攻撃の目的の一つは、この地域から住民を追い出し、レバノン人を避難させることであると述べました。

このヒズボラ代表は次のように述べました。「これは、シオニストの敵の拡張主義的な計画の第一段階であり、他のアラブの土地で行っているのと同様に、レバノンの領土を段階的に占領することを目的としています。シオニスト政権の本質は侵略と占領と混ざり合っており、今日起こっていることは、私たちの地域を屈服させることを目的とした米シオニストの計画の枠組みの中にあります。」

彼はさらに次のように述べました。「米国と占領政権は飴と鞭の方法で行動しています。占領者は攻撃し、破壊し、人々を殺しますが、米国は同時にこの政権の犯罪を支援しながら、自らを仲介者として見せています。」

このヒズボラ代表は強調しました。「米国が提案していることは、シオニスト政権の利益に資するものです。そして米国は、政治的および経済的な圧力によって、シオニストが戦場で達成できなかったものを達成しようとしています。」

フセイン・ジシ氏は、米国の特使であるトム・バラック氏の最近のレバノンに対する発言や脅迫に言及し、次のように述べました。「トム・バラック氏は、米国がテルアビブの安全を脅かす武器を破壊したいと公然と述べました。これは、ワシントンの真の目的が、レバノンの力の源を破壊し、私たちの国を屈服させるための下地を作ることであることを証明しています。」

彼は続けました。「シオニストの敵は、いかなる国際協定や憲章も尊重しません。この政権の代表が公然と国連憲章を破り捨てたのを皆が見ました。また、数十年にわたって、安全保障理事会や国連のいかなる決議も、シオニストの人々への侵略を止めることも、占領された領土を解放することもできませんでした。」

この抵抗勢力の代表は指摘しました。「国内でシオニストの敵との直接交渉を急ぐ一部のレバノン人は錯覚に陥っています。なぜなら、この政権は決して平和を求めておらず、レバノンの降伏を望んでいるからです。この最良の証拠は、ラス・ナクーラでの機構委員会の最近の会議での占領政権代表の発言です。彼は、テルアビブがレバノンに対する軍事攻撃を停止しないと公然と述べました。」

前述のヒズボラ代表は、武器問題の解決を口実にして、レバノンで内戦を引き起こすための米国とシオニスト政権の扇動について警告し、次のように強調しました。「レバノンが直面している差し迫った危険は、例外なくすべてのレバノン人を脅かしています。敵はレバノンの土地、水、資源を貪欲に見ています。私たちは皆、団結、抵抗、軍隊の能力強化を含む国家の力の要素に固執することによって、この破壊的な米シオニストのプロジェクトに立ち向かわなければなりません。」