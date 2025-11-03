PKKの2000人が「シリア民主軍（QSD）」に合流

「Abna」通信社が「ロシア・トゥデイ（Russia Al-Youm）」を引用して報じたところによると、トルコのメディアは治安筋からの情報として、解散したトルコ・クルディスタン労働者党（PKK）のメンバー約2000人が、今年初めから、いわゆるシリア民主軍（QSD）に合流したと報じました。

これらの情報筋は、トルコの情報機関（MIT）がこの件に関する詳細な報告書を議会の関連委員会に提出する予定であると付け加えました。

このニュースは、PKKが最近、トルコ国内での活動を終結したと発表した中で公表されました。

同党はまた、関連するメンバーがトルコから撤退し、イラク北部へ移動したことも発表しました。PKKは、メンバーの一部がトルコの国境地域からイラクのクルディスタン地域に移送され、トルコが和平プロセスを順守すれば、残りのメンバーも移送されるだろうと述べました。

なお、2025年2月27日、PKKの指導者アブドゥッラー・オジャランは声明の中で、同党のメンバーに対し、武器を置き、大会を開催し、党を解散するよう求めました。その後、PKKは5月5日から7日にかけて第12回大会を開催し、自主解散を決定したと発表しました。