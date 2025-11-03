アンサール・アッラーからネタニヤフへの回答：我々は実行で厳しい報復をする用意がある

「Abna」通信社のアル・マシーラからの報道によると、アンサール・アッラー運動の政治局員である「ムハンマド・アル・ファラフ」氏は、この運動がシオニスト政権に対して実行において厳しい報復をする用意が完全に整っており、いかなる敵対的な行動もこの政権にとって政治的、経済的、戦略的な代償に変えるだろうと述べました。

彼はさらに、「シオニスト政権によるイエメンに対する脅威は、彼らの敵対的な政策を正当化するための口実にすぎない」と付け加えました。

アル・ファラフ氏は次のように述べました。「我々は、我々の心に恐怖を植え付けようと賭ける者は誰であれ、すべての戦線で我々の報復を目にすることを明確に強調します。」

このアンサール・アッラー運動の政治局員は、「我々はシオニストの目的を認識しています。彼らは地域に単一の権力を押し付け、彼らの侵略行為に抗議するすべての人々を従属させようとしています。」と表明しました。

これに先立ち、イエメンの「アンサール・アッラー」の政治局員である「ムハンマド・アル・ブハイティ」氏は、「我々はイスラエルのいかなる侵略にも即座に、強力に対応する」と述べました。

彼はさらに、「我々は、内戦よりも費用がかからず、ウンマ（イスラム共同体）の統一を強化するため、イスラエル政権との直接的な衝突さえも好む」と付け加えました。

シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相は、最近、イエメンのアンサール・アッラー運動を破壊すると脅迫していました。

彼は、「我々は、時々我々にミサイルを発射するイエメンのアンサール・アッラーを破壊するためにあらゆることをする」と明言しました。

ネタニヤフ氏は、「フーシ派は弾道ミサイルや他の兵器を生産する能力があり、イスラエルの破壊を強く主張している」と述べました。