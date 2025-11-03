アラーグチ氏：我々は実戦でミサイルを試した

「Abna」通信社の報道によると、イランのアッバス・アラーグチ外務大臣はアルジャジーラとのインタビューで、「我々はあらゆる可能性に備えており、シオニスト政権からの侵略行為を予期しています。我々はあらゆるレベルで最高の準備態勢にあり、イスラエルは将来のいかなる戦争でもさらなる敗北を喫するでしょう」と語りました。

彼はさらに、「我々は最近の戦争から多くの経験を得て、ミサイルを実戦で試しました。もしシオニスト政権が侵略的な行動に出れば、それは彼らにとって悲惨な結果をもたらすでしょう」と付け加えました。

イランの外務大臣は強調しました。「イスラエルは、我々の石油施設を標的にすることで、地域の戦争の範囲を拡大しようと試みました。我々はイスラエルとの戦争をうまく管理し、地域での拡大を防ぐことに成功しました。」

彼はさらに、「シオニスト政権は、アメリカからの『青信号』なしにはイランに対する戦争を始めることはできなかったし、戦争を始めなかったでしょう。ネタニヤフは戦争犯罪人であり、この地域にとって、真の敵はイスラエルであることが証明されています。」

アラーグチ氏は、「我々の核計画に関する懸念を取り除くための対話の用意があり、我々は核計画が平和的なものであることを強調します。公正な合意に達することは可能ですが、ワシントンは実現不可能な、受け入れられない条件を出しています。我々のミサイル計画に関する交渉は行われませんし、賢明な人間は誰も自分の手から武器を捨てることはありません。」

アッバス・アラーグチ氏は、「我々はウラン濃縮を停止することはできません。そして、戦争によっては達成されなかったことは、政治的な道でも達成されません。我々はワシントンとの直接交渉を望んでいませんが、間接的な対話を通じて合意に達する可能性はあります。」と強調しました。

彼は、「核物質は爆撃された核施設の瓦礫の下に残っており、他の場所に移動されていません。我々の核施設や設備は損傷しましたが、我々の技術は依然として健在です。」と明言しました。

アラーグチ氏は、「ヨーロッパ諸国によるスナップバックメカニズムの活性化は違法であり、我々に対する制裁について国際的な合意はありません。我々の優先事項は隣国との関係強化であり、いかなる強要もなく西側との関わりを持つ用意があります。」と強調しました。

シリアについても彼は、「我々はシリアの独立と領土保全を支持し、それに対する敵対的なイスラエルによる攻撃を非難します。」と述べました。