テヘランとモスクワの関係は強固。エネルギーはイランとロシアの協力の軸

「Abna」通信社の報道によると、テヘラン・イスラム市議会幹部会の一員であるジャファル・バンディ・シャルビアニ氏は、イラン代表団のモスクワ訪問に際し、「TV BRICS」との独占インタビューで、両国の歴史的および戦略的結びつきに言及し、テヘランとモスクワの関係は常に特別な強固さと重要性を持っていたと強調しました。

彼はこのことについて付け加えました。「最近の両国間の合意は、BRICS協力の枠組みであれ、二国間レベルであれ、新しい世界秩序の形成という状況下で、イランとロシアが二つの強力で安定し、影響力のあるプレーヤーとして役割を果たしていることを示しています。」

シャルビアニ氏は、過去2～3十年間にテヘランとモスクワ間の協力分野が著しく拡大したことに触れ、「両国の交流は技術、経済、金融、都市管理の分野で増加しましたが、エネルギー部門は依然として二国間協力の主要な優先事項として議題に残っています」と述べました。

彼は、ブーシェフル原子力発電所がエネルギー分野におけるイランとロシアの協力の最も重要な象徴の一つであると述べ、「この発電所の設備は現在、ロシアの専門家と科学者の直接的な参加の下で実施されており、近い将来に完全に稼働することを望んでいます」と付け加えました。

この報告によると、イランおよび中東初の原子力発電所であるブーシェフル原子力発電所の建設は1975年に始まりました。1992年にイランとロシアはこのプロジェクトの継続に関する合意に署名し、2011年に最初の発電ユニットが稼働しました。現在、国営企業ロサトム（Rosatom）はこの発電所の2号機と3号機の建設を続けています。

また、2025年9月には、両国はイランにおける小型原子力発電所の建設に関する覚書に署名しました。ロサトムのニュースサービスによると、この合意の目的は、BRICS協力の枠組み内で技術協力を拡大し、持続可能なエネルギー供給を確保することです。

さらに、今年10月、イラン原子力庁のムハンマド・エスラミ長官は、両国間の小型発電所建設に関する最終契約がまもなく署名されることへの期待を表明しました。彼は、発電所の建設場所がイランによって特定されたことを強調しました。