モハメド・ラード氏：レバノンの安定の鍵はイスラエル敵の条件に屈することではない

アブナ通信社がアル・アクバル紙から報じたところによると、「抵抗への忠誠」会派の代表であるモハメド・ラード氏は、国の復興プロセスを外部からの圧力と結びつけることを断固として拒否し、次のように強調した。「抵抗勢力が敵の恥ずべき侵略の原因であるという口実や主張を掲げ、いわゆる敵の口実を封じようとする人々は、ひどく間違っている」。

モハメド・ラード氏は、ナバティエ市の殉教者追悼式典での演説で、次のように明言した。「敵の侵略の真の理由は、その貪欲さと、レバノンを支配下に置こうとする拡張主義的な計画である。抵抗勢力が敵に口実を与えないようにと要求する人々は、侵略の性質を知らないか、あるいは妥協と譲歩の後、国際的な友人の支援に頼ってレバノンを守ろうと誤って計算しているかのどちらかである」。

このレバノン議会議員は、「レバノンの安全と安定の鍵は、敵の条件に屈することではなく、敵に義務の履行と侵略行為の事実上の停止を強いることにある」と述べた。

彼は、シオニスト政権の貪欲に対抗し、国内戦線を弱体化させる政策を避けるために、国民的な連携を強化する必要性を強調した。

モハメド・ラード氏は、「住宅の復興、市民の事柄、およびあらゆる外部からの圧力が相互に結びつけられないことが、国の利益になる」と述べた。

彼は、レバノン議会選挙の延期に対する反対を、合法的な要求と権利として強調し、「敵の利益は、隠されていない理由で選挙を延期することにある」と述べた。

この抵抗会派の議員は次のように明言した。「敵は、家屋、市場、都市の象徴や記念碑を標的にし、破壊することで、国を占領し、誠実な人々の心に絶望の種を蒔こうとしているが、レバノンは国民、軍、抵抗の三位一体の方程式を備えているため、この道で成功することは決してないだろう。そして我々は、引き続き自由、尊厳、勝利の国であり続けるだろう。」