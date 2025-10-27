ヒズボラの事務次長：戦争の可能性はある／レバノンを防衛する準備はできている

国際アフル・アル・バイト（AS）通信社（Abna）の報道によると、レバノンのヒズボラ事務次長であるシェイク・ナイーム・カーセム氏は、アル・マナール・チャンネルとのインタビューで次のように述べた。「戦争の可能性はあるが、確実ではない。これは、現場のデータに基づいたイスラエル敵の計算次第であり、我々はこの可能性に備える以外に選択肢はない」。

イスラエルはレバノンでその目的を達成できないと強調し、彼は付け加えた。「もし戦争が我々に押し付けられたら、たとえ一本の木切れしか持っていなくても、イスラエル人が通過することを許さない。最後の男であろうと女であろうと、我々は彼と戦う」。

シェイク・ナイーム・カーセム氏は続けた。「今日の我々は、『ウリ・アル・バース』の戦い以前の状態よりも改善している。すなわち、交流、感情、力、強靭さ、尊厳、そして意思において継続的な進歩がある。我々は抵抗勢力として存在し、我々の義務を果たしている。抵抗を継続する基盤は信仰と意思であり、武器や数として言及されるものは、信仰と意思を補完するものである」。

彼はまた、抵抗勢力がある程度、その力と準備を取り戻しており、我々の表現で言えば、その肉体的能力は改善し、進歩していると述べた。レバノンの抵抗勢力は国民的な抵抗勢力であり、主にシーア派の環境で活動しているのは事実だが、抵抗勢力はすべての宗派のため、そしてレバノンのためのものである。

武器を持つ権利は我々にある

ヒズボラ事務次長は、国家による武器の独占の問題について、武器を持つことは、祖国を防衛し、我々の存在を守るための正当な権利の不可分な一部であると強調した。なぜなら、我々の存在と祖国の存在との間に分離はないからだ。

彼は、ヒズボラの軍事的存在は占領敵の存在に関連していると付け加えた。侵略が続いているため、抵抗の役割は終わっていない。

シェイク・ナイーム・カーセム氏は、レバノン軍は侵略に対処すべきであり、軍がその義務を果たすことができない場所では、国民的な抵抗勢力が対処すべきであると明言した。

彼は、軍と抵抗勢力が存在する以上、侵略に対処するためにそれらの間に調整が必要であると述べた。ヒズボラは、レバノン政府とレバノン軍と協力して、国民安全保障戦略を達成するための積極的な防衛戦略について議論する準備ができている。

レバノン軍に関して、彼は強調した。「軍は国民的であり、そのイデオロギーは国民的であり、過去および現在のそのパフォーマンスは良好である。したがって、我々は、国民軍がレバノン人の合意を得ることができたと信じている。この状況は維持され、継続されるべきである」。

彼は、レバノン軍が武器に関する計画をバランスの取れた方法で追求していると付け加えた。いかなる圧力に対しても環境との対立を考えるべきではないことを考慮に入れなければならない。我々は常に「軍、国民、抵抗」のスローガンを支持している。

政府は侵略に対してより積極的に行動すべき

イスラエルによるレバノンへの繰り返しの攻撃に関して、シェイク・ナイーム・カーセム氏は、レバノン政府はこれらの侵略に対してより積極的に行動すべきであり、政府に対し、メカニズム委員会の役割を見直すよう求めた。

彼はまた、復興の問題にも言及し、復興の責任は最初から最後まで政府にあると述べた。なぜなら、侵略者はイスラエルであり、レバノンは侵略された側であるため、政府が復興を開始すべきである。

ヒズボラ事務次長は付け加えた。「我々は政府にその能力を超えるものを求めているわけではない。しかし、政府は復興プロジェクトの一部に着手すべきである。インフラだけでなく、完全な復興である。基金を開設し、海外からの援助を求め、圧力をかけるべきである。政府は自らの能力から始めるべきである」。

捕虜と政府への圧力について

レバノン人捕虜について、彼は「最初の責任は政府にある... もっと声を上げ、もっと積極的に行動しなければならない」と宣言した。

サウジアラビアとの新しいページを開く提案について

サウジアラビアとの関係で新しいページを開くという彼が提起した呼びかけについて、シェイク・ナイーム・カーセム氏は次のように述べた。「我々はフィードバックを受け取っていない。誰もこの件について我々と話をしていない。サウジ側から何らかの兆候があれば、それは肯定的である。しかし、我々がすべきことは、ヒズボラがすべての人に門戸を開き、すべての人に手を差し伸べていると宣言したことである」。

議会選挙の予定通りの実施

議会選挙の問題に関して、ヒズボラ事務次長は、この運動が予定通りの選挙実施に賛成しており、いかなる遅延も望んでいないことを強調した。我々には特別な目的はない。予定通りの選挙実施は適切である。法律があるのだから、法律を実行せよ。

選挙連合について、彼は、選挙上および政治上の利益があるときはいつでも連合を組むと付け加えた。

レバノン首相との関係

レバノン首相ナワフ・サラム氏との関係について、シェイク・ナイーム・カーセム氏は、いくつかの問題で意見の相違があるが、それは許容範囲であり問題ではないと述べた。しかし、その相違が国に危機を引き起こす行動につながる種類のものであれば、我々はそれが間違っていると言わざるを得ず、それを受け入れない。

彼はナワフ・サラム氏に向けて、「我々は積極的な行動と協力の意思があり、国の成功を望んでいる。我々はあなたと対立したいわけではない。しかし、戦略的に問題のある、または危機を引き起こす可能性のある大きな問題を脇に置いてほしい。もし望むなら、国が統一され、政府が成功することを望んでいるので、共通点に到達するために非公開の会議であなたに協力する」と述べた。