通信社ABNAがアル・マヤディーン・ネットワークを引用して報じたところによると、米国財務省はロシアの石油会社「ロスネフチ」と「ルクオイル」を制裁リストに加えたと発表しました。

数分前、スコット・ベッセント米国財務長官は、「ホワイトハウスは今日か明日（木曜日）に、ロシアに対する新たな制裁を発表するだろう」と述べていました。

彼は、「ロシアに対して大規模で強力な制裁が発表されるだろう」と述べました。

ベッセント氏はさらに、「トランプ大統領はウクライナ戦争終結に向けた交渉の状況に失望している」と付け加えました。

英国首相：ロンドンはロシアの主要石油会社2社に制裁を課した

英国のキーア・スターマー首相も、ロンドンがロシアの主要石油会社2社に対して制裁を課したと発表しました。首相は、これらの会社が「ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の戦争機構に資金を提供している」と主張しました。

彼はまた、米国がこれら2社のロシア企業に対する広範な制裁に加わったことに喜びを表明しました。

英国首相は、「プーチンは違法な侵略の代償を払うべきであり、（ウクライナでの）殺戮は直ちに停止されるべきだ」と主張しました。

この英国と米国の行動は、ウクライナ戦争とガザでの大量虐殺という問題への西側の対応における二重基準を示しています。なぜなら、ロンドンとワシントンは、ウクライナとは異なり、ガザでの戦争を止めるためにシオニスト政権の戦争機構を停止させるいかなる行動も控えているからです。