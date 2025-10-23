ハーグ裁判所の判決はシオニストを非難：UNRWAは中立性を侵害しなかった

通信社ABNAがBBCを引用して報じたところによると、国際司法裁判所は、「占領下のパレスチナ領土における国連およびその他の国際機関と第三国の存在と活動に関するイスラエルの義務」についての「勧告的意見」を発表しました。

国際司法裁判所が下した判決に基づき、シオニスト占領者がガザ封鎖の実施を妨げ、ガザ地区への人道支援物資の搬入を妨害することは国際法に違反しており、この政権はこの非人道的な行動を続けることはできません。

国際司法裁判所の所長である岩沢雄司氏は、本日の公開セッションで、ガザへの人道支援物資の搬送を促進することに関するこの政権の義務についての同機関の「勧告的意見」を読み上げました。

国際司法裁判所所長は、「イスラエルは、UNRWAの職員がハマスや他の組織に関係していると述べた際に、その主張に対して十分な正当化を提供しなかった。事実に基づけば、UNRWAが中立性の原則を侵害したり、人道支援物資の分配において差別したりしたという証拠はない。UNRWAは、占領下のパレスチナ人に対する主要な援助提供組織であり、ガザ地区で極めて重要な役割を果たしている」と述べました。

岩沢雄司氏は、次のように明言しました。「UNRWAは、占領下のパレスチナ領土におけるインフラの不可欠な部分であり、ガザ地区のパレスチナ住民の基本的なニーズを満たしてきた。現在の状況では、他のどの組織もUNRWAが果たす役割を果たすことはできない。UNRWAは、適切な移行計画なしには置き換えられない。」

そして、彼は付け加えました。「イスラエルは、ガザ地区の住民が必要な物資を受け取ることを保証しなかった。イスラエルは、パレスチナ領土で国連によって行われる救援活動を許可し、促進する義務がある。イスラエルは、パレスチナの民間人の基本的なニーズが満たされることを保証する義務がある。イスラエルは、UNRWAのプログラムを含む国連の援助プログラムをガザで促進しなければならない。イスラエルは、国際赤十字委員会が、占領下のパレスチナ領土で拘束した人々を訪問することを許可する義務がある。」

裁判所の判決では、「裁判所の見解によれば、UNRWAが中立性の原則を侵害したという証拠はない。裁判所は、ハマスがUNRWAに浸透しているというイスラエルの証拠は不十分であると考えている。裁判所は、いかなる機関も国連救済機関（UNRWA）に取って代わることはできないと考えている。裁判所の判決では、パレスチナ人が人道支援を緊急に必要としており、UNRWAがパレスチナ人への支援において主要な役割を果たしていることが強調された。UNRWAは、パレスチナ難民のための国連救済機関である。イスラエルは飢餓を戦争の武器として使用してはならない。イスラエルは、さまざまな国連条約の署名国として、占領下の住民の人権、特に女性、障害者、脆弱なグループの権利を保護する義務がある。イスラエルは2回にわたって、人道支援物資のガザへの搬入を妨害した。占領軍による占領地の住民の強制移住は禁止されている。この禁止は、住民の動機に関係なく適用されなければならない。」と明記されています。

この裁判所は、国連総会の要請により昨年この事件の審理を開始しました。実際、裁判所は、UNRWAのような国連援助機関に対して、またパレスチナ人への援助に関して、シオニスト占領者の法的義務が何であるかについて意見を述べています。

ガザでの「アル・アクサの洪水」作戦が始まって以来、ハーグの国際司法裁判所でこの政権に対して提起されたのは、これが3番目の訴訟となります。