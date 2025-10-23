ハマス：占領者によるヨルダン川西岸併合の動きは無効かつ非合法である

通信社ABNAがシャハブ通信を引用して報じたところによると、ハマスは、ヨルダン川西岸の併合と「マアレ・アドゥミム」入植地への主権適用に関する2つの法案の草案がシオニスト政権のクネセトで可決されたことに対し、これらの行動を非難し、入植活動の正常化と、占領地への占領者の主権適用を露骨に試みるものだと呼びました。

ハマスは声明を発表し、この採決は植民地支配的な占領の醜い側面を示しており、ヨルダン川西岸に関連するすべての国際法および決議の明白な違反であると述べました。

同運動は、占領者によるヨルダン川西岸の土地を併合する試みは無効かつ非合法であり、歴史、国際法、および2024年の国際司法裁判所の勧告的意見に基づいたヨルダン川西岸のパレスチナ人としての現実を変えることはない、と強調しました。

ハマスは、シオニスト政権に対し、これらの無効な占領法の結果について責任を負わせ、国連、アラブ連盟、イスラム協力機構に対し、この行為を非難し、占領政策を阻止し、パレスチナ人民に対する犯罪および国際法上の義務の明白な違反について占領者とその指導者に責任を負わせるよう努力することを求めました。

特筆すべきは、シオニスト政権のクネセトが、予備読会で「ヨルダン川西岸への主権適用法案」を可決したことです。

シオニスト政権のチャンネル12は、ヨルダン川西岸への主権適用法案の予備読会が実施され、賛成25票対反対24票で可決されたと発表しました。

この点に関して、シオニスト政権のイタマル・ベン・グヴィル国家安全保障大臣は、「今こそ、ヨルダン川西岸に主権を適用する時だ」と述べました。

これは、多くの国が、シオニスト政権によるヨルダン川西岸の併合および主権適用に関するいかなる措置にも反対している中で起こっています。