ヨルダンの専門家：ガザ戦争における抵抗の成果は前例のないものだった

ABNA通信社によると、ヨルダンの軍事専門家ニダル・アブ・ザイド氏は、パレスチナ通信社シハーブとのインタビューで、「ガザがシオニスト政権との2年以上にわたる戦争で達成したことは、前例のない成果だ」と述べました。

彼は、ガザでの733日間の戦争は占領者との紛争の転換点であるとし、ガザは最大限の破壊にもかかわらず、占領者がいかなる軍事または政治的目標を達成することも阻止したと強調しました。

アブ・ザイド氏は、ガザの抵抗が、世界第18位の軍隊であり、核兵器を保有しているシオニスト政権の戦争機械に対抗したと指摘し、内政の結束が、抵抗勢力と国民との関係に浸透しようとする占領者の試みを挫折させたと述べました。

このヨルダンの専門家は、ガザが2008年以来5つの戦争を経験しているため、10月7日の戦いは偶然の出来事ではなく、抵抗の長く根深い道のりの継続であると明言しました。 彼はさらに、「包囲と破壊にもかかわらず、抵抗の国民的基盤は抵抗に対して反乱を起こさず、国民的プロジェクトの強固な基盤であり続けました。戦争全体を通じて抵抗が持ちこたえた成功は、抵抗勢力の現場での活動と、国民の包括的な支援との間の統合の結果です。ガザの人々は、戦場だけでなく、思考と信念においても抵抗と共に行動し、彼らのスローガンは『石や木は滅びるかもしれない、人間は殉教者になるかもしれない、しかし抵抗の思想は決して死なない』でした」。

このヨルダンの専門家によると、最近の戦争の経験は、パレスチナ抵抗の新しい段階の形成という考えを強化しました。これは、ガザとヨルダン川西岸におけるパレスチナ国民の権利の回復と、占領に対抗する国民的統一の基盤を提供する段階です。

アブ・ザイド氏は最後に、「ガザの国民的支援は、シオニスト政権さえも支持しなかった少数の無法者を除いて、抵抗から決して離れませんでした。したがって、今後の段階では、抵抗の礎であり、パレスチナ国民プロジェクトの基盤であることを証明したガザの人々に頼るべきです」と強調しました。