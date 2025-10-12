オハディ:シオニスト政権はハマスとの交渉の席に着くことを余儀なくされた

ABNA特派員の報道によると、殉教者財団の責任者であるサイード・オハディ氏は、「パレスチナの子供と青少年との連帯に関する第8回国際会議：殉教者ムハンマド・アル・ドゥラ、ガザの殉教者の子供たち、および12日間の聖なる防衛の記念式典」で次のように述べた。「この会議のゲストに大統領であるペゼシキアン博士の挨拶を伝えます。今日、イスラム世界と抵抗の枢軸は特別かつ独特な状況に直面しており、このような会議を開催することは非常に重要です」。

彼は続けて、「私たちは人類が経験したことのない暗黒の時代にいます。第一次世界大戦や第二次世界大戦でも、ジェノサイドのアプローチを伴うこのような犯罪は起こりませんでした」。

殉教者・退役軍人問題財団の責任者は次のように指摘した。「シオニスト政権は、過去76年間、特に過去2年間で、前例のない犯罪を犯しました。これらの犯罪は人類の歴史において前例がなく、この政権があらゆる人間の価値観を踏みにじるまでに至っています」。

オハディ氏はまた、「世界はシオニスト政権とその犯罪に対して沈黙しています。今日、歴史は非常に敏感で運命的な対立の中にあります。もし私たちが正しく行動すれば、抵抗の枢軸に大きな勝利をもたらすでしょう。もしこの歴史的な出来事が見過ごされれば、何十万人もの人々がその価値を守るために清らかな血を捧げた多くの価値が無駄になる可能性があります」。

彼は、シオニスト政権がこの2年間の戦争でその希望と夢を見ていたことを思い出し、次のように述べた。「シオニスト政権は戦争を引き起こし、4つの大きなアラブ諸国軍に対峙し、6日間でシナイ砂漠を100キロメートル進撃し、依然として占領下にあるゴラン高原を、当時1967年の六日間戦争で占領下に置きました。ヨルダン川西岸とヨルダン川に進撃しました」。

殉教者・退役軍人問題財団の責任者は次のように振り返った。「ガザは同じ六日間戦争でシオニスト政権によって占領され、4つの軍がこの政権に敗北しました。イスラム革命の偉大な建築家は、1963年から始めた運動であり、イマーム・ホメイニは、シオニストが癌性の腫瘍であり、イスラム世界に対する非常に危険な陰謀が進行中であるとイスラム諸国に警告していました。革命の勝利後、イラン・イスラム共和国でイマーム・ホメイニによって世界の抑圧された人々の歴史における転換点が起こりました。パレスチナの抑圧された人々は、革命の勝利前には何の支援者もいませんでした」。

オハディ氏は次のように強調した。「シオニスト政権は、350平方キロメートルのガザの領土を征服するという甘い考えを持っていましたが、彼自身がガザで作り出したこの沼地で二つの状態に陥っています。今では毎日、何百もの都市でパレスチナ国民を支援する何百万もの人々の存在を目撃しています。オーストラリアの歴史上、シドニーでガザの子供と人々を支援する50万人以上のデモが起こったことは前例がありません」。

彼はさらに、「時間の経過の大きな弊害の1つは、人間が周囲の出来事に対する忘却です。科学では、これは世代間断絶と呼ばれています。将来の世代と過去の世代の間で起こる隔たりです。帝国主義のすべての努力は、世代間断絶を煽り、それを深めることです。おそらく、新しい世代を過去の世代から遠ざけることによって、彼らは価値を忘れさせることができます」。

殉教者・退役軍人問題財団の責任者は、世代間断絶を非常に危険であるとし、次のように付け加えました。「世代間断絶は、価値観を守る抵抗を弱める可能性があります。あるアメリカの理論家は、断絶に関する危険な理論を提示し、アメリカ大統領、ハーバード大学の顧問であり、その理論をアメリカの防衛システムに提示しました。ジョセフ・ナイは今日、イギリス外務省のシンクタンクでの抵抗に直面して、軍事装備では抵抗の枢軸の国々に対抗することはできず、ソフトウォーで彼らに立ち向かうことができると宣言しました」。

オハディ氏は次のように述べた。「アメリカの思想家は、経済的圧力が最高レベルになるようにイラン・イスラム共和国に対して複合戦争を開始すべきであり、おそらく国民はこの圧力と複合戦争およびソフトウォーに巻き込まれると考えています」。

彼は次のように指摘した。「イギリス外務省のシンクタンクでは、イランの若者の精神と心理に影響を与えることができれば、イランの統治は複製されると提案されました。最高指導者は文化的なNATOについて警告しています。これはジョセフ・ナイが発表したのと同じ理論です」。

殉教者・退役軍人問題財団の責任者はスピーチの一部で次のように述べた。「イスラム革命の勝利前は、誰もシオニスト政権に対して発言する勇気がありませんでした。今や全世界がこの政権に反対して発言しています。今日、シオニスト政権は抵抗に直面して、ハマスとの交渉の席に着くことを余儀なくされました」。

オハディ氏は次のように思い起こさせた。「アメリカの統計によると、20万人以上が再び占領地から退去しており、これは占領地における社会的、経済的、政治的危機によるものです」。