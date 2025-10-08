自由船団に対するシオニスト兵士の攻撃へのイタリアの反応

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、イタリアの外務大臣は「我々は、自由船団に同行していた10人のイタリア国民の拘束プロセスを監視している」と強調しました。

彼はさらに、「我々はテルアビブに対し、彼らの移送プロセスが完了するまで、彼らの権利を尊重するよう求める」と述べました。

一方、以前にシオニスト政権によって拉致され、その後占領地の外へ移送された「サフード（不屈）」船団の乗員たちは、同政権の拘置所におけるシオニスト兵士による拷問と虐待を明らかにしました。