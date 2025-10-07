イスラエルによるパレスチナ支持者弾圧のためのアメリカの億万長者の雇用

アーハル・アル＝バイト通信社（Abna）の報道によると、アメリカのウェブサイト「The Grayzone」によって公開された機密文書に基づき、イスラエル政府は、アメリカの億万長者からの財政支援を募ることで、「デジタル民兵」として知られるグループを活性化しようとしてきました。このグループの目的は、パレスチナ支持の活動家の活動に対抗することです。

これらの文書には、イスラエル軍の元参謀総長であるベニー・ガンツが、このプロジェクトの資金調達のために、アメリカの裕福で影響力のある人物であるデビッド・エリソンとその父ラリー・エリソンからの支援を得ようとしていたことが記されています。

この計画は、サイバー空間とメディアにおけるパレスチナ支持者の活動を破壊し、弱体化化することを目的とする、より広範なプログラムの一部でした。

デビッド・エリソンがメディア企業「パラマウント」と「CBSニュース」の支配権を握った後、彼は以前に自らを「熱狂的なシオニスト」と称していたバリ・ワイスを編集長に任命しました。

この報告によると、流出した電子メールは、デビッド・エリソンが、イスラエル政府によって設計された、米国内のパレスチナ支持の活動家を監視し、弾圧するための計画に関与していたことを示しています。この計画は当初「12部族」として知られ、12人のユダヤ人億万長者のグループが含まれており、彼らに作戦の資金提供を引き受けるよう求められていました。

このプロジェクトの目的は、イスラエル政府に代わって、イスラエルに対するボイコット、投資撤退、および圧力行使のキャンペーンを支持するアメリカ市民を監視し、嫌がらせをする使命を負う、元イスラエル諜報員によって運営される警備会社を支援するために、アメリカの投資家を誘致することでした。

これらの電子メールは、ジャーナリストのジャック・ポールソンによって最初に見つけられました。彼は、ハッカー集団「ハンザラ」によって2024年にリークされたファイル群の中からこれらを発見しました。

