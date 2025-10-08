マレーシア：テルアビブは親パレスチナ活動家を直ちに解放せよ

ABNA通信がロイター通信を引用して報じたところによると、マレーシア首相は「ガザ地区へ向かう自由船団に対するイスラエル兵の攻撃を強く非難する。これは国際法に違反する挑発的な行為である」と強調しました。

彼は「テルアビブはマレーシアの活動家を直ちに解放すべきだ。イスラエル兵は彼らを虐待してはならない」と述べました。

数時間前、「自由船団」の主催者は、シオニストの兵士が船団の全船舶を攻撃し、150人の親パレスチナ活動家を拉致したと発表したことに留意すべきです。