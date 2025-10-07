「忍耐の船団」のイタリア人活動家がイスラム教に改宗

国際アーハル・アル＝バイト通信社（Abna）の報道によると、ガザ地区の封鎖を打ち破るために「忍耐の船団」の一員として現地に向かい、シオニスト兵に拘束されたイタリア人活動家トマソ・ポルトラッツィ氏が、イスラム教に改宗しました。

アルスマリア・ニュースによると、ポルトラッツィ氏は、「私はパレスチナ国民への愛からこの旅を始め、これはそのような決断を下すのに適切な瞬間だった」と述べました。

このイタリア人活動家は、「忍耐の船団」がガザ沿岸に近づいた後の自身の拘束の詳細について、「イスラエルでの3日間の拘留中、私と他の活動家たちは虐待を受けました。我々は暴力的に扱われ、水、睡眠、基本的な必需品を奪われました」と語りました。

イスラム教徒になることを決意した瞬間について、ポルトラッツィ氏は次のように述べました。「私とトルコとマレーシア出身の8人のムスリム活動家が同じ独房にいました。ある朝、彼らが礼拝している最中に、警察官が独房に押し入ってきました。私は彼らの行動が非人道的だと感じ、警察の行動が彼らの信仰への侮辱であったため、彼らに抵抗しようとしました。その後、同室者と話し、彼らはシャハーダ（信仰告白）を唱えることを提案しました。その瞬間、これが正しい行動だと感じ、パレスチナ国民への愛を動機として、イスラム教への改宗を宣言しました。」

ポルトラッツィ氏は、ローマに戻った後最初に行うことは、モスクに行き、正式にイスラム教への改宗を確立することだと述べました。彼はまた、イタリア政府に対し、武器の売却を含め、イスラエルへの援助を停止するための断固たる立場を取るよう求めました。