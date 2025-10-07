イランのミサイル射程を500キロメートル未満に短縮するというアメリカ人の願いは、墓場まで持っていかれるだろう。

アーハル・アル＝バイト通信社（Abna）によると、全国軍司法組織の長であるフッジャトゥルイスラーム・ワル＝ムスレミーン・プールハーガン師は、IRGC航空宇宙部隊の司令官であるモウサヴィ准将と会談し、意見交換を行いました。

全国軍司法組織の長であるフッジャトゥルイスラーム・ワル＝ムスレミーン・アフマドレザ・プールハーガン師は、イスラム革命防衛隊航空宇宙部隊の司令官であるセイエド・ホセイン・モウサヴィ准将との会談で、彼の任命を祝福し、イラン・イスラム共和国の権威と、12日間の強要された戦争における同国のミサイル・ドローン能力の決定的な役割を強調しました。

この会談で、フッジャトゥルイスラーム・ワル＝ムスレミーン・アフマドレザ・プールハーガン師は、殉教者テフラーニー・モガッダム、そして12日間の強要された戦争の殉教者たち、特に殉教者ハーヂザーデとその副官である殉教者バーゲリー、そして彼らの戦友たちの記憶を称え、同国のミサイル分野における驚くべき進歩と、国軍の戦闘能力の向上に感謝の意を表明しました。

全国軍司法組織の長は、モウサヴィ司令官の任命は、彼の有能さ、適性、輝かしい実戦経験を示すものであるとし、地域および世界におけるイラン・イスラム共和国の権威に言及しながら、次のように指摘しました。「12日間の戦争において、イランのミサイルとドローンによる高破壊力、精度、そして多層防御の突破を伴う壊滅的な攻撃は、強要された戦争の運命をイスラム・イランに有利な方向に変え、占領者のシオニスト敵に降伏の意を示し、停戦を要求させることになりました。」

彼はまた、今日のイランのミサイルとドローン能力は、子供殺しのシオニストたちにとって悪夢となっており、その力を止めることが彼らの願いである、と指摘しました。その願望は、アメリカの副大統領が最も厚かましくも「イランのミサイルの射程は500キロメートル未満に短縮されるべきだ」と述べるほどです。もちろん、彼らはこの願望を墓場まで持っていくでしょう。

さらに彼は、アメリカの侵略に対するイランのミサイル攻撃に言及し、「アイン・アル・アサドとアル・アディドへの攻撃は、第二次世界大戦以降、その種のものとしては前例のないものであり、イスラム革命防衛隊航空宇宙部隊とその他の国軍が、敵の計算においていかに影響力があるかを示しました」と述べました。

この会談で、イスラム革命防衛隊航空宇宙部隊の司令官であるモウサヴィ准将は、シオニスト政権による12日間の強要された戦争におけるIRGC航空宇宙部隊の役割、および戦後に行われた状況と主要な措置について報告し、「神の恩恵により、被った損害の修復後、我々は敵のいかなる脅威や冒険主義にも断固として迅速に対処するための完全な準備ができています」と宣言しました。