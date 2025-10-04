ハマスによるトランプ氏のガザ計画における11の抜け穴の利用；抵抗の賢明な対応

アブナ通信社がアル＝マヤディーン通信社を引用して報じたところによると、政治問題の専門家は、トランプ氏のガザ停戦計画における主要な点を列挙し、この計画が国際法の規則と両立しないと強調しました。彼らは、いかなる犠牲を払ってでも即時の平和を押し付けることは、将来の不公正、暴力、そしてさらなる不安定化のための指示書であると警告しました。

それにもかかわらず、ハマス運動は、この計画に対する回答において、その中に存在する曖昧さを自らの有利に利用し、ボールをアメリカとシオニスト政権のコートに投げ入れたようです。

政治問題の専門家らは、この関連で、アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏が提案したガザに関する計画の主要な要素が、国際法の基本規則および、シオニスト政権に対し占領下のパレスチナ領土における違法な存在を終わらせるよう求める2024年の国際司法裁判所の勧告的意見と、大きく矛盾していることを強調しました。

専門家らは、トランプ計画における主要な曖昧な点を11項目にわたって説明しました。

国際法に基づく独立国家の樹立、特にパレスチナ人の自己決定権は、この計画では保証されておらず、ガザの再建、パレスチナ自治政府の改革、シオニスト政権とパレスチナ間の対話に関連する曖昧な前提条件に条件付けられています。 「暫定移行政府」はパレスチナ人を代表せず、自己決定権を侵害しており、正当性を欠いています。さらに、パレスチナ人だけが所有する国内政府への移行のための明確な基準や時間枠が示されていません。アメリカ大統領が議長を務める「平和評議会」による監督は、国連の権限下や多角的で透明な管理下に置かれておらず、一方でアメリカはシオニスト政権を強く支持しており、誠実な仲介者ではありません。 **「国際安定化部隊」**は、パレスチナ人民と国連の管理外に置かれ、シオニスト政権の占領をアメリカ主導の占領に置き換えることになります。 ガザの武装解除には期限がなく、恒久的なものであれば、イスラエルの侵略に対して脆弱になる可能性があります。一方、この声明には、パレスチナ人に対して国際犯罪を犯し、他国への侵略によって地域の平和と安全を脅かしているシオニスト政権の武装解除については何も述べられていません。 「過激主義」の排除はガザに関してのみ言及されていますが、反パレスチナ・反アラブ感情、過激主義、そして公然たるジェノサイド扇動は、占領地における支配的なシオニストの言説の顕著な特徴です。 「経済発展計画」と「特別経済区」は、パレスチナの資源の違法な外部による搾取につながる可能性があります。 シオニスト政権と、ガザでの違法な攻撃を継続した者たちは、パレスチナ人に対する戦争による違法な損害を賠償する義務を一切負っていません。 この計画は、すべてのシオニスト人質の解放を保証していますが、解放されるパレスチナ人捕虜は限られた数にすぎません。 この計画は、シオニスト政権による国際犯罪およびパレスチナ人民に対する人権侵害への責任追及に一切触れておらず、正義の実現へのコミットメントは含まれていません。 この計画は、ヨルダン川西岸（東エルサレムを含む）におけるシオニスト政権の違法な入植地の停止、国境、賠償、難民といった他の基本的な問題には対処していません。 この計画は、国連総会であろうと安全保障理事会であろうと、あるいは特に国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）であろうと、国連の役割を提供していません。この役割は、パレスチナ人を支援し、支援するために不可欠です。

アメリカの停戦計画に対するハマスの賢明な反応

この関連で、シオニスト政権問題の専門家であるファラス・ヤーギー氏は、パレスチナのシャハブ通信社とのインタビューで、「ネタニヤフ＝トランプ」計画に対するハマスの賢明な対応を説明し、この対応を「非常に責任あるもの」と表現しました。これにより、議論を終結させ、ボールをシオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフとアメリカ大統領ドナルド・トランプのコートに投げ返すことに成功しました。

ヤーギー氏は続けました。ハマスは責任を持って行動し、捕虜の問題と政府の引き渡しという、自らの直接的な責任範囲内にある問題に直接的な回答を限定しましたが、ガザ地区の将来や武装解除といったより大きな国家的な問題については、完全なパレスチナ人の合意と仲介者との広範な交渉の枠組みの中に位置づけました。

ヤーギー氏は、ハマスが回答を「イエス」か「ノー」かに限定することを拒否し、他の重要かつ運命的な問題を他のパレスチナ人による完全な決定に委ねたことを付け加えました。

ヤーギー氏は分析の結論として、ハマスは再び、責任感があり、交渉能力があり、解決策を求めていることを立派に証明できたと述べました。ハマスの回答は、誰もこの運動を捕虜交換協定の障害を作り出したとして非難できないような方法です。