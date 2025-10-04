シェイク・ナイーム・ガーセム：パレスチナ、抵抗、イランを標的とすることは一つの戦いの部分である

国際アフルルバイト通信社（Abna）の報道によると、レバノンのイスラム抵抗運動の二人の著名人である殉教者シェイク・ナビル・ガーウーク師とセイエド・スハイル・アル=フセイニー氏の一周忌の式典で、レバノンのヒズボラ事務総長であるシェイク・ナイーム・ガーセムは、抵抗の道と真理の軸の擁護の継続を強調しました。

この式典には、抵抗運動の指導者、政治的・宗教的人物、および殉教者の家族らが多数出席しました。

シェイク・ガーウーク師の追悼：戦線から予防的治安まで

ヒズボラ事務総長はこの式典で、殉教者シェイク・ナビル・ガーウーク師の記憶を称え、彼を昨年同じ日に殉教した殉教者セイエド・ハーシェム・サフィエッディーン師の戦友と呼びました。

彼は、イラン・イスラム共和国に対する押し付けられた戦争への対処における殉教者ガーウーク師の効果的な役割に言及し、2018年から殉教までの予防的治安部門における彼の責任について語りました。

シェイク・ガーセム氏は、この高官がどのようにして別の役職に移ったのかという質問に対し、この責任の受諾はセイエド・ハッサン・ナスラッラー師の命令に対する完全な服従をもって行われたと強調しました。

彼はまた、殉教者ガーウーク師が南部、ベイルート、シリアのムジャヒディンと常に行動を共にしていたこと、そして彼の学術的・宗教的活動に言及し、伝記、倫理、教義の分野における彼の多数の著作を際立たせました。

殉教者ガーウーク師：一つの戦いにおける意識、信仰、そして自己犠牲の模範

シェイク・ナイーム・ガーセム氏は、殉教者ガーウーク師を意識、信仰、そして自己犠牲の模範と称し、次のように述べました。「イラン、イスラム抵抗運動、そしてパレスチナが敵に標的とされるとき、これらすべては一つの戦いの部分であり、地域のだれもが能力に応じて責任を負わなければなりません。」

彼は「ウルル・バーアス」（勇猛の者たち）の戦いにおける12人のウラマー（学者）の殉教に言及し、ウラマーがウンマ（共同体）の政治的、ジハード的、そして実践的な運動において果たす不可欠な役割を強調しました。

セイエド・スハイル・アル=フセイニー氏：ハッジ・イマード・ムグニヤ師の同伴者と治安責任者

ヒズボラ事務総長は続けて、ジハード司令官である殉教者セイエド・スハイル・アル=フセイニー氏を紹介し、彼を抵抗の道の始まりにおけるハッジ・イマード・ムグニヤ師の同伴者、足並みをそろえる者と見なしました。

彼は、ハッジ・イマード師が殉教者アル=フセイニー氏のジハードおよび治安の仕事に依存していた特別な役割を思い出させました。

シェイク・ガーセム氏は、1991年のベイルート地域の治安責任、ハッジ・リズワーンの補佐官としての勤務、2000年までの防諜責任などを彼の経歴として挙げました。また、2008年からの参謀責任およびセイエド・ハッサン・ナスラッラー師の副官としての責任、そしてムジャヒディンの家族的な側面に重きを置いたことは、この殉教者の別の特徴であり、人々は彼を教育、文化、教師の源と見なしていました。殉教者ナスラッラー師も彼に経済的・社会的危機の追跡を命じ、人々を助けるための多数のプロジェクトを立ち上げました。

「大イスラエル」計画：アメリカの支援を受けた地域プロジェクト

シェイク・ナイーム・ガーセム氏は演説の続きで、地域プロジェクトに言及し、シオニスト政権が**「大イスラエル」**計画を追求しており、アメリカ合衆国がこれを完全に支援していると明言しました。

彼は、目撃されるすべてのステップをこのプロジェクトの一部と見なし、いかなる戦術的な撤退も敵が悪用する機会であると指摘しました。

ヒズボラ事務総長は、過去2年間のガザでの出来事を**「大イスラエル」**プロジェクトの不可欠な部分と呼び、地域におけるすべてが関連していることを強調しました。

彼は脅威に対する普遍的な対応を求め、次のように述べました。「我々全員がこの危険に立ち向かわなければなりません。誰も自国が問題から遠いなどと言うべきではありません。なぜなら、全員が標的にされており、現在のステップはガザで取られましたが、他のステップもいつかイスラエルの見解に基づいて起こるでしょう。」

トランプ氏のガザ向け危険な計画：イスラエル案にアメリカの服を着せたもの

ヒズボラ事務総長は、トランプ氏のガザ向け計画を危険に満ちたものと表現し、それはイスラエルの利益と完全に一致しており、いくつかの条項の変更をもって**「大イスラエル」**プロジェクトにつながると見なしました。

彼は、アメリカの服を着たこのイスラエル計画は多くの疑問を引き起こしており、一部のアラブ当局者でさえ驚き、説明を求めていると付け加えました。

シェイク・ガーセム氏は、トランプ氏の計画の条項に言及し、ガザに国際的な行政機関が存在し、その責任者が無能である場合、そして戦闘員が捕虜になった場合、**抵抗運動の戦いの成果として何が残るのか？**という疑問を提起しました。

彼はまた、この時点でこの計画が提示された四つの理由にも言及し、世界的な非難の波に対するイスラエルの免罪や、この政権のイメージの美化などが含まれると述べました。

不屈の船団とパレスチナ人による結果発表を待つこと

シェイク・ナイーム・ガーセム氏は、ガザの封鎖を支援し打破するために数十か国から集まった世界の不屈の船団の存在は、イスラエルの衰退を示していると見なし、この点におけるスペインの役割に特別に感謝しました。

彼は、パレスチナ人が発表する結果を待っていると強調しました。なぜなら、トランプ氏の計画はプログラムであって合意ではないからです。合意に基づかない限り何も起こらないでしょう。パレスチナ人にとって降伏はあり得ず、少なくともアラブ・イスラム諸国は抵抗運動に圧力をかけるべきではありません。

敵がレバノンに内乱を引き起こそうとする試みに対する警告

ヒズボラ事務総長は、**「シオニスト政権の侵略と過剰な要求」**に言及し、これらの攻撃が抵抗運動とレバノン国民に圧力をかけ、国を弱体化させることを目的としており、この全面的な支援がアメリカからもたらされていると強調しました。

彼は、影響力拡大と地域問題へのアメリカの直接介入を狙った敵の計画の失敗を思い出し、外部勢力による政府構造への介入の試みも失敗したと述べました。

シェイク・ガーセム氏は、敵の目的はレバノン軍の間で**内乱（フィトナ）**を引き起こすことであると述べましたが、レバノン軍は賢明に行動しており、軍と抵抗運動の両方が内乱の創出は非難されるべきであることを明確にしていると強調しました。

シオニスト政権との軍事力の違いを認めつつも、ヒズボラの優位性は、祖国への献身、自己犠牲と抵抗への準備、そして歴史的な国民の意思への依拠にあると述べました。

主権の回復と選挙に関する外部計画への反対

シェイク・ナイーム・ガーセム氏は、当局者に対し、常に主権の回復を強調し、この問題のための常設委員会を設置するよう求めました。

彼はまた、アメリカとシオニスト政権の利益を考慮に入れる政治グループを批判し、二次的な問題に没頭することは、基本的な事項に対する政府の責任を減らすことにつながると見なしました。

ヒズボラ事務総長は、レバノンの復興の必要性を強調し、政府がこのコミットメントを実行するために必要な計画を立てるべきであることを思い出させました。

彼はまた、移民代表のための選挙法案について、特定のグループに有利なように選挙法を策定することはできず、外部の圧力に基づくあらゆる計画を拒否すると警告しました。