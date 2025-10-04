ガーアニ司令官：ヒズボラ武装解除計画はシオニストの無力さに起因する

アブナ通信社の報道によると、イスラム革命防衛隊ゴドス部隊のイスマイル・ガーアニ准将（パースダール）は、「ハム・アハド」プログラムに出演し、ガザでの作戦開始が発表された際、ハニーエがイラクへの旅行のために空港に向かっている途中で、実質的には帰路で知ったと述べました。彼は、この作戦はヒズボラによって、実際には神聖でイスラム的、宗教的な義務として、抑圧された人々を守るという目的で、殉教者セイエド・ハッサン・ナスラッラーの思慮深さ、知恵、そして正しい決断をもって実行されたと表明しました。

ガーアニ司令官はさらに、ヒズボラはパレスチナの抵抗運動の支援において深刻かつ影響力のある役割を果たし、占領地北部の入植者に対して一連の作戦を推進したと述べました。

彼は付け加えました。10月7日の「アル・アクサの嵐」作戦開始の日、レバノンに到着した際、この事件についてセイエド・ハッサンとどのように話すべきか、何をすべきか、あるいはすべきでないか、自問しました。しかし、話が始まる前に、セイエド・ハッサン・ナスラッラーは作戦開始の瞬間から、深く自身の宗教的かつ神聖な義務について考えているのを見ました。

ゴドス部隊の司令官は指摘しました。特筆すべき点は、我々も、セイエド・ハッサンも、そしてハマスの主要指導者でさえも、この作戦の正確な開始時刻を知らなかったということです。ガザでの作戦開始が発表されたとき、ハニーエはイラクへの旅行のために空港に向かっている途中で、実質的には帰路で知りました。

彼は続けました。ガザにいる司令官たちの揺るぎない決意と思慮深さは、この機密性の高い作戦が特別な正確さと計画を必要としていたことを示しました。革命指導者が「この偉大な仕事を成し遂げた人々の額にキスをする」と述べたように、この言葉は彼らの行動の知恵と偉大さを表しています。誰も作戦の開始を知らなかったにもかかわらず、殉教者セイエド・ハッサン・ナスラッラーは、必要な段階を正確かつ整然と特定していました。

ガーアニ司令官は強調しました。殉教者ナスラッラーは、レバノンの社会状況を理解し、作戦開始を正確なタイミングで調整し、南部地域が人通りが少なくなる夜に開始することを決定しました。この選択は、彼の賢明で義務志向の思慮深さの明確な例であり、迅速かつ成功裏に実行されました。

抵抗のセイエドはポケベル事件に直面して揺るぎない決意を示した

ゴドス部隊の司令官はさらに、殉教に至るまで、殉教者セイエド・ハッサン・ナスラッラーは、危機的な局面で思慮深さと揺るぎない決意をもって、心理戦と軍事戦の両方でシオニストに挑戦したと述べました。約2週間にわたり演説を控えることで、彼はシオニスト政権を恐怖に陥れ、軍事から心理的側面まで、戦争のあらゆる側面に精通していることを示しました。数千人の殉教者と負傷者を出したポケベル爆発という悲劇的な事件で、セイエド・ナスラッラーは模範的な忍耐力で立ち上がり、**「もし我々の社会がイマーム・フセイン的でなかったら、これらの災難は耐えられなかっただろう」**という歴史的な言葉を述べ、強調しました。

彼は言いました。彼の精神的かつ戦略的な視点は、ヒズボラと人々を最も困難な状況下でも安定させました。彼の命に対する懸念にもかかわらず、広範な警護措置が取られていましたが、最終的に殉教がこの偉大な指導者の運命となりました。

ゴドス部隊の司令官は明言しました。シオニスト政権は、自軍の3分の1をレバノン南部に拘束していたヒズボラの圧力に耐えられず、戦争の均衡を崩しました。司令官の殉教からポケベル爆発事件に至るまでの一連の犯罪の後、最終的にセイエド・ハッサン・ナスラッラーの殉教という大きな犯罪が実行されました。

ガーアニ司令官は、この攻撃では重爆弾に加えて化学物質も使用されたことを想起させ、これが明白な戦争犯罪となったと述べました。殉教者セイエド・ナスラッラーはヒズボラの指導者としてだけでなく、レバノンの不動の山としても知られていました。それは、シーア派であろうと非シーア派であろうと、人々が最も困難な出来事の中で頼りにした山です。