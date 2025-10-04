バシャラティ氏：シオニスト政権はもはや容易に我が国を攻撃することはできない

元内務大臣のアリー・モハマド・バシャラティ氏は、最近の動向に言及し、「シャヒード・ナスラッラーの殉教により、敵は抵抗の流れを弱めようと試みましたが、最終的にこの行動は彼らにとって何の結果ももたらしませんでした」と述べました。

彼は、イスラム革命に対する敵の計画には前例があると述べ、「ムナーフェギーン（人民抵抗組織）も革命の初期に、イスラム共和国党本部を爆破し、アーヤトッラー・ドクター・ベヘシュティー師と他の70人を殉教させるという同様の計画を実行しました」と付け加えました。

バシャラティ氏は、「最近の一件で、イスラエルは初めて敗北の苦い味を嘗めました。彼らが地域で収集していた多くの文書やスパイ機器が破壊され、さらには5発のミサイルと彼らの独自の文書も破壊されました。この敗北は、シオニスト政権の行動の背後には、**アメリカの帝国主義的思想と世界の傲慢（イステクバール）**があることを示しました」と表明しました。

元内務大臣は続けて、「我々は世間知らずではありませんし、敵がどこで打撃を受けたかをよく知っています。彼らの心理戦は続くかもしれませんが、現実は、この国の主な支援者は全能の神であり、神は我々を見捨てないということです。」

過去の経験に触れながら、バシャラティ氏は強調しました。「シオニスト政権はもはや容易に我が国を攻撃することはできません。政治的な兆候に基づき、彼らが今回は勝利が予期されない戦争に参戦することはないだろうと私は言います。」

彼は、「六日戦争では、アラブ諸国は数時間以内に敗北しましたが、今回の件では、抵抗が12日間続き、最終的にイスラエルは慌てて停戦を要請しました」と振り返りました。