ムーサヴィ少将：FARAJA（ファラジャ）は国家安全保障を守る上での権威と能力の象徴である

ラブナ通信社の報道によると、セイエド・アブドルラヒーム・ムーサヴィ少将は、このメッセージをアフマドレザ・ラーダーン准将（パースダール）、警察総司令官に宛てて送り、FARAJAの殉教者たちの追悼とご家族への敬意を表しつつ、この部隊が様々な任務の分野で果たした賢明な役割を傑出していると述べました。

メッセージの別の部分で、彼は次のように述べました。FARAJAはソフト・オーソリティとインテリジェント・パワーを活用することで、イスラム体制の安全の人民化と社会資本の向上に貢献しただけでなく、安全感と公共の信頼の強化においても比類のない役割を果たしました。

メッセージの全文は以下の通りです。

親愛なる兄弟 アフマドレザ・ラーダーン准将（パースダール） イスラム共和国警察の尊い総司令官

私は、この強力で国民的な司令部のあなた様、司令官、管理者、忠実な職員、そして忍耐強く献身的なご家族に対し、国の勇敢で、名誉ある、革命的な警察の献身と英雄的行為を思い起こさせる警察司令部週間の到来を心からお祝い申し上げます。

今日のFARAJAは、コミュニティ重視、国民基盤であり、イスラム革命にふさわしい警察の具現化です。それはソフト・オーソリティとインテリジェント・パワーを活用することで、イスラム体制の安全の人民化と社会資本の向上に貢献しただけでなく、安全感と公共の信頼の強化においても比類のない役割を果たしました。

この戦略的な部隊が任務分野で果たした賢明かつ権威ある役割は、シオニスト政権とその傲慢な支持者および同盟者、特に戦争を煽るアメリカとの複合的な強要された戦争に対する12日間の聖なる防衛から、傭兵や外国の潜入・スパイ活動の工作員の特定と逮捕、犯罪のインテリジェントな予防、社会的な逸脱や腐敗との闘い、商品・麻薬の密輸との闘い、国境の安全確保、公共の秩序を乱す者への対処に至るまで、国家安全保障の擁護と社会の秩序と平静の維持における、この機関の日々増大する能力の象徴です。

FARAJAの強みの一つは、他の国軍および治安・情報機関との戦略的な相乗効果と連携であり、これはイスラム共和国イランの抑止力と国力を向上させ、持続的な安全を国の親愛なる国民にとって実現された要求に変えました。

私は、警察司令部の高位の殉教者たちの思い出、名前、記憶を称え、彼らの高潔なご家族に敬意を表するとともに、あなた様とFARAJAのすべての忠実な職員が、第二次ステップの目標、革命の文明構築の道、ソフト・オーソリティの深化、社会的回復力の向上を達成する道において、ハズラト・ヴァリー・アスル（彼の出現が速まりますように）のご配慮と、最高指導者および全軍総司令官であるハズラト・イマーム・ハーメネイ（彼のおかげが長続きしますように）の賢明な指導の下で、日々成功を収めるよう、全能の神に祈願いたします。

国軍参謀総長 セイエド・アブドルラヒーム・ムーサヴィ少将 Mehr 1404