トランプ計画を巡るシオニスト当局者間の対立が激化

ABNA通信社がマアン通信を引用して報じたところによると、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相がドナルド・トランプ米大統領と会談する予定である中、彼の計画を巡るシオニスト当局者間の対立が激化しています。

シオニスト政権のベザレル・スモトリッチ財務大臣は、パレスチナ自治政府によるガザ地区の統治への不介入、ハマスの完全な破壊、ヨルダン川西岸の一部占領、そしてパレスチナ国家樹立の阻止を要求しています。

イタマル・ベン＝グヴィル氏もネタニヤフ首相に対して警告し、ハマスを打ち破らずにガザ戦争を終わらせる権利は彼にはないと述べました。

シオニスト政権のギデオン・サール外務大臣も、ガザ戦争の終結を求めています。

昨日、同政権のチャンネル12は、ガザでの停戦と抵抗運動ハマスとの捕虜交換に関する可能性のある合意の詳細について、米国が提案した計画には、48時間以内の全てのシオニスト捕虜の解放、数百人のパレスチナ人囚人の解放、そして占領軍のガザ地区からの段階的な撤退が含まれると主張しました。

この主張に基づくと、トランプ計画の条項には、ガザ地区が占領地に併合されないこと、そして同地区の支配権を地元および国際的な部隊に段階的に移譲することも含まれています。